Atatürk Havalimanı'nda bir hafta arayla iki muhteşem organizasyon birbirini izliyor.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" düsturundan hareketle, dünyanın en önemli havacılık fuarlarından biri haline getirilen Teknofest, hepimizin göğsünü kabartmıştı. Tamamı yerli ve milli helikopterlerimiz, füzelerimiz, radar sistemlerimiz, uçan otomobilimiz Cezeri ve hatta ilk yerli savaş uçağımızın prototipiyle hem gururlandık, hem de isteyince neler yapabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik.

Bu hafta ise aynı mekanda bu kez geçmişimize uzanacağız.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın önderliği ve himayesinde gerçekleştirilen Etnospor etkinlikleri, bu yıl çok daha büyük bir görkem ve eğlence vâdediyor. Okçuluktan güreşe, atçılıktan ciride kadar tarihimize mal olmuş, bizi biz yapan çeşitli spor branşları ve oyunlara bu yıl herkes katılabilecek.

3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Etnofest'i ziyaret eden herkes "Ya hak" deyip ok atacak, kispet giyip rakibine paça kasnak dalacak.

Festivalin bu yılki sürprizi ise Arjantin'in milli sporu pato olacak. Pato'nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle ücretsiz buluşacak.

Geçen yıl yazmıştım.

Önerimi bir kez daha tekrarlıyorum:

Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek Dünya Etnosporlar Olimpiyatı hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlar, hem de müthiş bir turizm potansiyeli yaratır.

Son sözüm çocuklara ve gençlere... Şu bilgisayarlarınızdan birkaç saatliğine kafanızı kaldırıp vurdulu kırdılı, silahlı ölümlü oyunlara ara vererek Etnofest'e koşun. Sevgili gençler, belki de ok atarken aklınıza gelecek fikirle, gelecek yıl sizin icadınız bir füze sistemi Teknofest'te tanıtılabilir. Ne dersiniz?



Yüzüm şen, hatıram şen Meclis'im şen...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yılına koştuğu gün orada, o gazi binada, kurucu Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda o havayı solumak için Başkan Mustafa Şentop'un zarif davetine uyarak Meclis'teki resepsiyona katıldım. İyi ki de katılmışım. O bina insana öyle yüksek bir ruh, öyle yoğun bir mücadele azmi veriyor ki... Üstüne bir de canlı Türk Sanat Müziği, enfes Türk mutfağı ve özlediğim Ankaralı dostlarımla neşe-i muhabbet eklenince nasıl keyiflendim anlatamam. Bir de... Tadına baktığı etli yaprak sarmayı çok beğenen ama bu keyfi tek başına yaşamak yerine bütün salonu dolaşıp davetlilere eliyle tek tek yediren mütevazı bir Cumhurbaşkanı görmek de çok iyi geldi bana... Keşke sağlık mazeretleri bulunan Devlet Bahçeli ve Meral Akşener ile anlamsız gururunu bir türlü yenemeyen Kemal Kılıçdaroğlu da orada olsaydı diye geçirdim içimden. Herkes siyasilerin peşindeyken, ben bir köşede harika icralarını sessiz sedasız paylaşan musiki üstatlarını fotoğrafladım ve hayal ettim. Bir gün bu salonda tüm parti liderleri kol kola girip "Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen" şarkısını söyler mi acaba?



Ne demiş?

"Mizahın olduğu yerde yaşamak zor. Ama her şeyin kara mizah olduğu yerde yaşamak daha zor." (Show Ana Haber sunucusu Ece Üner'in haberlerin arasındaki yorumu)



Zap'tiye

5.8'lik depremde fena çuvallayan GSM şirketleri özür niyetine İstanbullular' bedava kontör hediye ettiler. Büyük depremin ardından muhtemelen özür dileyecek kimse bulamayacakları için 'Mezar taşınızı biz yaptırıyoruz' kampanyası yaparlar herhalde...



Gaf kürsüsü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, PKK'nın yayın organı olarak nitelendirilen AFN News kanalında canlı yayına çıkması büyük eleştiri aldı.