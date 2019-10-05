Büyük oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun zamansız kaybı hepimizi çok üzdü. En çok da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini. Çünkü orada canlandırdığı 'Ünal Kaplan' karakteri, dizinin lokomotif figürlerinden biriydi.

Aslında bakmayın siz başlıkta 'Ünal Bey' dediğime.

Ünlüoğlu'nu sadece 'Ünal Bey' olarak anmak, onun kariyerine büyük haksızlık olur. Zira yıllardır sinemaya, tiyatroya, televizyona verdiği emekle şov dünyasının en üretken isimlerinden biri oldu.

Köşemizin müdavimlerinden Haluk Zırh da 'Ünal Bey'in ardından yazmış:

"Yüksel Bey, geçen sezon sinyallerini vermeye başlayan üzücü bir sonla Ünal Kaplan'ı (Tarık Ünlüoğlu) kaybettik. Allah rahmet eylesin, huzur içinde uyusun inşallah. Çok iyi bir ustaydı, üstlendiği her türlü karakteri en iyi şekilde canlandırırdı. EDHO'da yokluğunu çok hissedeceğiz. İnşallah yapımcılar, ya göstermeden ya da yerine yakışan bir sanatçı koyarak Ünal Kaplan'ı yaşatırlar.

Hiç olmazsa EDHO'da Ünal Kaplan'ın varlığını hissederiz.

Bu hafta da seyirciyi şaşırtan EDHO; her türlü entrikaya, sürprizlere ve şaşırtmacalara devam ederek ilerliyor. Eskilerin Hanım Ağa'sı da (Selda Alkor) boş durmayarak ortalığı fena karıştıracağa benziyor. Ancak Hayriye Sultan'ın (Sabiye Tozina) pek pabuç bırakmayacağı belli.

İşler iyice kızışıyor, yaşayıp göreceğiz.

Asıl korktuğum, Tipi'nin (Savaş Özdemir) iki bölümdür dizide sadece isminin geçmesi.

İnşallah ayrılmamıştır. Ünal Kaplan'ın yokluğuna bir de Tipi eklenirse, bu sezon EDHO'nun biraz tadı kaçar gibi gözüküyor. Kolay gelsin."



Elektrik kaçağına çare

Faklı bakış açısı ve ironik tespitleri ile köşemize renk katan okurlarımızdan Ramazan Budaklar, Güneydoğu'daki kaçak elektrik tüketiminin tüm yurttaşlara fatura edilmesine karşı çare düşünmüş:

"İllerin kaçak elektrik oranlarının o ilin Özel Tüketim Vergisi'ne eşitlenmesi, kaçak elektriği önlemede etkili olabilir. Kaçak elektriği azaltmasa da en azından iller arasında görece bir adalet sağlayabilir. Şöyle ki; Mardin'in ÖTV oranı yüzde 72, Denizli'nin oranı da yüzde 1,5 olsun.

Kaçak elektrikten kaybedilen miktar ÖTV'den karşılansın. Kesin çözüm olmamakla birlikte, birilerinin çaldığı elektriği bir başkasının ödemesinin önüne geçebilir..." YAZAR NOTU: Bu uygulama da aynı ilde yaşayan kişiler arasında bir adaletsizlik oluşturabilir.

Ama yine de üzerinde ciddi ciddi kafa yorulması gereken ve geliştirilmeye müsait bir öneri olduğunu düşünüyorum.

Ucuzlaması lazım değil mi?

Okurumuz Ömer Yıldırım, kârı düştüğü için Süper Lig'i adeta 'kerhen' yayınlayan BeIN Sports'u mercek altına almış: "Ligimizin yayıncısı BeIN Sports'un ücretlere zam yaparken gözden kaçan detaylar olabilir mi? Geçen seneden farklı olarak dünyanın en önemli liglerinden La Liga yani İspanya Ligi'ni bu sene yayınlamıyorlar. Ayrıca İngiltere Premier Lig maçlarını da TRT Spor ve S Sport yayınlıyor. Yani onu da vermiyorlar. Futbol paketlerine zam düşüneceklerine, ücretlerini indirmeleri gerekmiyor muydu? Bence düşünülmesi gereken soru budur."



NE DEMİŞ?

Okurumuz Murat Aydın, Kerem Alışık'ın TV 100'deki Bu Gece programında söylediği anlamlı sözü not etmiş: "Damla, kendini tamamlayınca damlar..."



ZAP'TİYE

Bu rezil futbolu izlemek için her ay Digiturk'e tonla para veriyorum. Tüketici Hakları Derneği'ne başvursam, kazanır mıyım acaba?