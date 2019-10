Kim Milyoner Olmak İster?'in sezon açılışı, bir yarışmadan çok daha fazlasıydı.

Adeta bir hayat dersiydi, manifestoydu.

Kitap okumanın, bilgi edinmenin insan hayatını nasıl değiştireceğine dair bir belgeseldi. Ve dahası, harika 'adam' Arda Ayten'in nezdinde Türk gençliğine olan inancımızın, güvenimizin pekişmesini sağlayan, geleceğe umutla bakmamıza yol açan bir teleskoptu...

Arda ile Kenan İmirzalıoğlu'nun girişteki 45 dakikalık o müthiş sohbetini soluksuz izledim.

Arda sanki konuşmuyordu da, hayat üzerine konferans veriyordu. Genç adam 1 milyon lira kazandı ama asıl kazanan biz ekran başındakilerdik.

Kendi adıma, çocuğumu nasıl yetiştirmem gerektiği konusunda bana muhteşem ipuçları verdi. Örneğin, "Günümüzde doktor olmak, robot koluna benzedi. Tıbbın felsefesini ve tarihini öğrenmek çok önemli" deyişine bayıldım. Bir tebrik de onu yetiştiren annesine, anneannesine ve merhum dedesine... Ama Arda sadece bilgili bir genç değildi. Aynı zamanda ailesine vefa hisleriyle bağlı son derece hassas bir delikanlıydı. Dedi ki, "Ben olsa olsa bir mermer taştım. Beni onlar şekillendirip heykel haline getirdiler..." Bu yılın ilk dokuz ayında 218 kitap okumuş Arda...

Sadece öğrenim gördüğü tıp konusunda değil, romandan felsefeye, kişisel gelişimden şiire kadar... Arda, okunan her sayfa kitabın mutlaka bir gün maddi veya manevi kazanç olarak geri döneceğinin yaşayan anıtı. Öyle umuyorum ki bu birikimi ona ileride sağlam bir karakter, başarılı ve özgüveni yüksek bir kişilik, ayrıca 'milyon dolarlık kazançlar' olarak geri dönecek.



ÖRNEK OLDU

Bu arada "Rolüm Atatürk'tür" diyen Arda'nın ezberinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının birden yer almasına da şapka çıkartıyorum.

Koca koca siyasilerin resmi törenlerde ilk iki kıtayı bile söylemekte güçlük çektiği günümüzde, Arda herkese muhteşem bir örnek oluşturdu.

Aynı zamanda bu son derece anlamlı soruyu 'büyük ödüle' koyup milyonların izlediği bir yarışma aracılığıyla farkındalık yaratan atv yönetimini ve yapıma emeği geçenleri de yürekten kutluyorum.

Son sözüm yeni sunucu Kenan İmirzalıoğlu için...

Tek kelime ile 'harika' bir seçim olmuş. Daha ilk gecesinde son derece kritik bir görevin altından büyük bir başarıyla kalktı.

Rahat, ilgili ve bilgiliydi. Ne zaman espri yapıp yarışmacıları ve izleyenleri rahatlatacağını, ne zaman duygusal tonlara geçeceğini iyi biliyordu.

Özetle Kim Milyoner Olmak İster?; yarışmacısıyla, ödülüyle, şahane final sorusuyla ve özenle seçilmiş başarılı sunucusuyla sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.



Alya, Berat ve Ecrin...

Yaşadığımız son 5.8'lik depremin belki de tek güzel görüntüsüydü. İstanbul'daki okulda panik vardı. Öğrenciler can havliyle kendilerini dışarı atmaya çalışıyordu. Ama yürüme engelli Ecrin içeride kalmıştı. Sınıf arkadaşları Alya ve Berat, koridorda onun yokluğunu fark edince, sarsıntı devam ettiği halde hiç tereddüt etmeden yeniden sınıfa koşup Ecrin'in kollarına girerek onu dışarıya çıkardılar. Görüntü muhteşemdi. Bize yarınlar için büyük umut verdi. Çünkü dünyayı kurtaracak, onu güzelleştirecek, iyileştirecek olan, çocukların yüreğindeki merhametti. (Onları böyle yetiştiren ailelerine de helal olsun.) Haber, sınıftaki öğrencilerin hep bir ağızdan haykırışlarıyla son buldu: "Ecrin'in tedavi edilmesini istiyoruz." Belli ki Ecrin'in fedakar arkadaşlarına bir minnet borcumuz var. Onu iyileştirerek, arkadaşlarıyla beraber koşup oynamasını sağlamak, Alya ve Berat'a vereceğimiz en büyük ödül olacak.



NE DEMİŞ?

"Ünlü futbolcuları Etnofest'te ağırlayıp onlara ok attırmamız çok iyi oldu. Ayrıca onları sağ salim kulüplerine uğurladığımız için de çok mutlu olduk..." (Bilal Erdoğan'ın 360 canlı yayınındaki esprili sözleri)



GAF KÜRSÜSÜ

Mustafa Keser, kendisini izlemeye gelen Muazzez Abacı'yı sahneye davet ederken "Huzurlarınızda Müzeyyen Senar" demesin mi!



ZAP'TİYE

6 ay ömrü kalan kocasına karaciğerinden parça verip hayatını kurtardı. Ama adam onu hem aldattı, hem de hamile sevgilisiyle beraber yaşamak için evinden kovdu. Adam gerçekten de ciğersizmiş!