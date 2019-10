Sigarayı yıllar önce bıraktım ve bu kararımı halihazırda 'Hayatta yaptığım en doğru iş' olarak değerlendiririm.

Allah her tiryakiye bu güzel duyguyu nasip etsin.

Sağlık açısından 'direkten dönen' biri olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara kullanımına karşı verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyorum.

Köşemizin gedikli okurlarından sevgili dostum Kamil Çetin de hem Cumhurbaşkanımıza destek vermiş, hem de dikkate değer önerilerde bulunmuş:

"İnanın bana, sigara haramdır" dedi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Aklımıza mıh gibi kazınacak, beynimize kör kalemle yazılacak, hat sanatıyla yazılıp duvara asılacak bu sözün altına imza atmayacak aklı başında bir insan çıkacağına inanmıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın içeride ve dışarıda inanılmaz problemlerle uğraştığı şu günlerde bile ısrarla gündemde tuttuğu bir veba, bir bela bu... Yaşamı boyunca hiç kullanmamış, başta sigara ve içki olmak üzere bütün bu tür mamullere karşı çıkmış, zararlarını anlatmaya çalışmış, hepsinden nefret etmiş bir insan olarak naçizane bu konuyu net olarak bitirebilecek birkaç önerim var. İlgililerin dikkatini çekerse ne mutlu bana...

1- Başta sigara ve nargile, tütün ve tütün mamulleri olmak üzere içki dahil bütün bu tür insan sağlığı için son derece zararlı ürünlerin tamamı uyuşturucu kapsamına alınmalı, ticareti yasaklanmalı, bu konu kanunlarla korunmalı ve desteklenmeli.

Bu önerim çok mu radikal?

O zaman daha mantıklı önerilerimi dinleyin:



KARNEYE BAĞLANMALI

1- Başta sigara ve nargile olmak üzere bütün tütün mamulleri denetimli uyuşturucu kapsamına alınmalı. (Tıpta kullanılan bazı ilaçları doktorların sadece yeşil reçete ile vermesi gibi) Bu mamullerin de alımı ve satımı kontrol altına alınmalı. Gerekirse aylık ihtiyaç kapsamında kişisel karneye bağlanmalı.

2- Yaş sınırlaması olmasına rağmen herkes istediği yerden, istediği kadar içki ya da tütün mamulü alabiliyor.

Kesinlikle belli yerlerde satış noktaları oluşturulmalı ve buralar dışında satılamamalı.

Satışlar çok çok sıkı kontrol edilmeli. Aynı şekilde bu noktalara da bütün bu mamullerin (içki dahil) satışı tek elden yapılmalı.

3- Bütün kamuya açık alanlarda kullanımı acilen yasaklanmalı. Hemen çıkarılacak bir kararla mekanların içki, sigara, nargile ve eşdeğer mamul kullanılan yerleri acilen ücra bir yere alınmalı, toplumun gözü önünden uzaklaştırılmalıdır. Spor kulüpleri tesisleri, sosyal tesisler, cay bahçeleri, toplu kullanım alanı parklarda, cadde üstü kaldırım masalarında vs. derhal yasaklanmalıdır.

Uymayan kişi ve kuruluşlar için bu konuda kanunlar kapsamında ağır cezalar getirilmelidir.



FAHRİ MÜFETTİŞ ŞART

4- Çok büyük yetkilerle fahri kontrol ve müfetişlik müessesesi kurulmalı. Aynı şekilde çok kolay ve akılda kalıcı bir numara ile ihbar hattı faaliyete geçirilmeli.

5- Görsel ve yazılı medyada prime-time saatleri içinde bütün bu mamullerin zararlarını anlatıcı öğretici programlar yapılmalı ve çok seyredilen dizilerin, haberlerin, programların içinde yayınlanmalı. (En azından sabah-akşam yayınlanan, bıktıran o zayıflama ve estetik programları kadar) 6- Her şeye rağmen içmeye ve kullanmaya devam edenler için de bir yaptırım düşünüyorum: 'İçki dahil', doktor raporu ile bu ürünlerin kullanımından kaynaklanan hastalıklara yakalandıkları kanıtlandığı takdirde tedavi giderlerini devlet hiçbir şekilde karşılamamalı veya asgari tutarı karşılamalıdır.

İçki yüzünden oluşan kazalar da aynı kapsamda değerlendirilmelidir.



Ne demiş?

"Ben Ayhanius Sicimolus... Devam ediyoruz..." (Ayhan Sicimoğlu, Limonata programında Pamukkale'deki antik Roma kenti Hierapolis'ten anons yaparken)



Gaf kürsüsü

Milliyet gazetesinin Cadde ekinde Seda Domaniç'in eşiyle birlikte çektirdiği fotoğraf Gülse Birsel sanılarak haber oluşturulunca ortaya büyük bir editoryal hata çıktı. Birsel de sosyal medya hesabından "Müthiş bir haber ama o ben değilim" yazarak olayı ti'ye aldı.



Zap'tiye

Hem ABD, hem de Rusya tarafından ortada bırakılan YPG'li teröristler, 150 saatlik sürenin uzatılması için "Oynanmamış süreleri de ekleyin" diyerek UEFA'ya başvururlar mı acaba?