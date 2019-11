Belki haberini görmüş olabilirsiniz ama ben yine de altını kalın kalın çizmek istiyorum. Çünkü nerede bir iyilik, güzellik görsem -ki bunlar giderek azalıyor- ondan daha fazla kişiyi haberdar etmek için bu köşeye alıyorum. Bir kez daha öyle yapacağım.

Çünkü habersiz bir kişi bile buram buram insanlık ve vicdan kokan bu haberden etkilenip birine iyilik yapsa benim için kârdır.

27 yaşındaki zihinsel engelli Salih Belen, Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Gülbelen köyünde kendi halinde yaşıyordu.

Tek eğlencesi ise kara, yağmura bile aldırmadan yola çıkıp gelen geçen araçlara el sallamaktı. İlçenin kadın kaymakamı Nursel Özdemir, Salih'i yağmurlu bir günde araçlara el sallarken gördü.

Zavallı adam sırılsıklam olmasına rağmen, yüzünde gülücüklerle el sallamaya devam ediyordu.

Kaymakam Özdemir hemen talimat verdi. Yolun kenarına korunaklı bir durak yapıldı. Üzerine de 'Salih'in Yeri' yazıldı. Şimdi Salih ıslanmadan, üşümeden mutlu mesut araçlara el sallamaya devam ediyor...

İzniniz olursa biraz pozitif ayrımcılık yapacağım. Keşke yönetimin her kademesinde kadınların sayısı artsa... Çünkü yukarıdaki zarafet ve duyarlılık ancak bir ana yüreğinden çıkar...



Ultrason Hayriye!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezon sürpriz aşklarıyla da dikkat çekiyor. Haşmet, Tipi'nin ablası Emine'ye meylederken, Hızır Reis de hasımları olan ailenin kızı Sevda ile ilişkiye başlamıştı. Ancak daha sonra gelişen olaylar neticesinde Çakırbeyli Ailesi, Sevda'nın öldürülmesine karar verdi. İnfaz için evlerine gittiklerinde ise Sevda, Hızır'a hamile olduğunu söyleyiverdi.

Şimdi tüm aile Sevda'nın gerçekten hamile olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

Avukatlar, hastane raporlarına ve kadının doktoruna ulaşmak için girişimlerini sürdürürken, Hızır'ın annesi Hayriye Ana da kendi yöntemiyle bir inceleme başlattı.

Sevda'nın evine giderek, kadını kendi gözleriyle görüp iyice bir süzdü. Çıkışta dedi ki, "Ha bunun içinde uşak değil, lanet vardur." Yani Sevda'nın hamile olmadığına, hayali çocuk olayını Hızır'a karşı koz olarak kullandığına kanaat getirdi.

Hamile olup olmadığını merak eden ya da çocuğunun cinsiyetini öğrenmek isteyen varsa, bizim 'Ultrason Hayriye'ye bir görünmesini tavsiye ederim. Zira Süpermen bakışları gibi duvarların bile arkasını görebilen bir acayip gücü var...



İzdivaç programına döndü

tv8'in yarışması O Ses Türkiye, ilginç bir yöne doğru evriliyor. İki hafta önce sahneye beraber çıkan iki yakın arkadaşa Beyaz ve Hadise "Ne olur sevgili olun" diye şaka yollu baskı yapmış ancak kuliste onları izleyenler arasında kızın babasının da bulunduğunu fark edince mahcup olmuşlardı. Geçen hafta da birbiri ardına sahneye gelen iki sevgilinin hali izleyenleri duygulandırmıştı. Bu hafta ise bir başka ilginç gelişme yaşandı. Yarışmacı genç, stüdyoya beraber geldiği sevgilisine sahnede diz çöküp evlenme teklif etti. Ses yarışması, izdivaç programı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Haydi hayırlısı...



Gaf kürsüsü

Kim Milyoner Olmak İster?'deki kadın yarışmacı, "Bir akvaryumun içine sürüngen yemi atan biri muhtemelen hangi hayvanı besliyordur? a) Dev panda b) Afrika fili c) Su kaplumbağası d) Avrupa bizonu" şeklindeki ilk sorunun doğru cevabı olan 'c' şıkkını ancak seyirci jokeri kullanarak bulunca sosyal medyanın diline düştü.



Zap'tiye

Murat Boz ile Aslı Enver'in ne zaman barışıp ne zaman ayrıldığını takip edemez olduk. Bari peşlerinde koşmaktan bitap düşen magazin muhabirleri için imsakiye gibi bir şey yayınlasalar...



Ne demiş?

"Evine ekmek götüren, çocuğuyla top oynayan, yıllar geçse de karısına sevgiyle bakan her erkek bir kahramandır." (av'nin dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in sözü)