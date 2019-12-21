FOX'la ilgili intihal, kopyalama, format hırsızlığı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Geçen hafta tv8'in patronu Acun Ilıcalı, FOX ekranlarındaki Zuhal Topal'la Sofrada adlı yapımın kendi programlarından kopyalanarak ekrana getirildiğini iddia etmiş, bunun bilirkişi raporuyla da belgelendiğini belirtmişti.

Bu kez FOX'un yeni bir intihal girişiminde bulunduğu iddiası bir Yakından Kumanda okurundan geldi. Köşemize yazarak sesinin duyulmasını isteyen Muzaffer Savaş adlı okurumuz, FOX'ta yayınlanan O3 Medya yapımı Ferhat ile Şirin dizisinin kendi yazdığı Kayıplar- Sevginin Gücü adlı romandan kopya edilerek izinsiz bir şekilde ekrana uyarlandığını iddia etti. İşte, FOX'a ve yapımcı firmaya defalarca konuyu bildirmesine rağmen kendisine herhangi bir geri dönüş yapılmadığını söyleyen okurumuzun ihbar niteliği taşıyan o iddiası:



'AİLENİN İSMİ BİLE AYNI'

"Ferhat ile Şirin dizisinin ilk bölümlerinden itibaren kopya ve çalıntı olduğunu yazdım, çizdim, anlattım. Çünkü Kayıplar-Sevginin Gücü adlı roamanımdan izin alınmadan kopya edilmiş, uyarlanmıştır.

Karalı Ailesi'nin ismi ve ailenin başından geçenler aynen, birebir anlatılmıştır. Romanımdan kopya edildiğini her türlü ispata hazırım.

Yüksel Bey, sesimi duyurmak için desteğinizi istiyorum. Kayıplar- Sevginin Gücü adlı romanım bir üçlemedir. İlk bölümü 450 sayfa olarak 2019 yılının başında çıktı.

Devamı olan ikincisini yazıyordum.

Ancak izin alınmadan daha ilk kitabımın kopya edilmesi kimyamı ve psikolojimi altüst etti. Şimdi devamı bittiğinde çıkarmaktan korkar oldum. Kaldı ki bu romanımın üçüncü bölümü de var. 3-4 yıldır yaşanmış olaylardan esinlenerek arşivleyip çalışmalarını yaptığım ve kurguladığım ilginç ve mucizevi olaylar zincirini kapsıyor.



'İTİRAZ ETTİM AMA...'

Daha önceden gerek sosyal medyada, gerek FOX TV'ye, yapımcı firmaya, senariste dizinin çalıntı ve kopya olduğunu yazmış, itiraz etmiştim. İzin alınmadan Kayıplar-Sevginin Gücü adındaki romanımda yer alan Karalı Ailesi'nin ismini ve ailenin başından geçenleri aynen, birebir, değiştirmeden kullanıp diğer karakter isimleri ve bazı olayların yerlerini değiştirerek kopya edildiğini söylemiş ve yazmıştım. Ferhat ile Şirin dizisinin ilk iki bölümünde gelişen olaylar zaten aynen romanımdan neredeyse uyarlanmıştı. Bu iki bölümünden sonra haklarında dava açacağımı, arka arkaya gönderdiğim e-mailler ve sosyal medya paylaşımlarımdan sonra dizinin akışını değiştirerek güya farklı bir havaya, bir aşk dizisine büründürmek istemişler. Ama neticede dizi, romanımdan izin alınmadan kopya edilmiştir. Diziyi takip ettiğimde romanımdaki farklı olaylardan alıntıların devam ettiği yine belli oluyor. Romanım çok farklı ve ilginç olaylar içerdiği için senaristin etkisinde kaldığı ve bu nedenle kopya ederek senaryoyu yazdığı gün gibi aşikar. Haklarında dava açmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Alın terine, emeğe ve yazarların haklarına tecavüz edenleri binlerce defa lanetliyorum..."



Yemek programlarına izleyici tepkisi

TV8'in Yemekteyiz ve FOX'un Zuhal Topal'la Sofrada programları arasındaki format tartışması geçen haftaya damgasını vurmuştu. Okurumuz Bekir Dere ise konuya bambaşka bir yönden yaklaşmış: "Aslına bakarsanız evlilik programları gibi yemek programları da yasaklanmalı. Yasaklara karşıyım ama kontrolsüz bir hal alan yayıncılığa disiplin getirmek için şart. Neden yasaklanmalı?

1- İsraf had safhada.

2- Lezzet tartışması yerine ego tatmini zirvede.

3- Samimiyetsizlik, arkadan konuşma, alay etme gibi kötü örnek olmaları. Uzatmak istemem. Zaten boşuna, zaman doldursun diye yapılan ucuz, kalitesiz yapımlar. Aklımızla alay ettiklerini zanneden basit programlar."



Gaf'let kürsüsü

Ankara'daki hastanede MR çekimi sırasında bir personel, elinde 70 santimlik İngiliz anahtarı ile odaya girince, koca anahtar manyetik etki yüzünden hastanın koluna saplandı. (MR odalarına girişte ceplerdeki bozuk paralar, parmaklardaki yüzükler bile çıkarttırılıyor)



Ne demiş?

"Toprağı çanak eden ateş, insani kamil eden sabırdır." (atv'nin Kuruluş Osman dizisinden)



Zap'tiye

'Turco' adıyla bebek bezi yapıp pazara sürdüler. Umarım aynı isimle tuvalet kağıdı da üretmezler.