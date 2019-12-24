Tek kelime ile 'tarihi' bir programdı. Beyaz TV ekranlarında Latif Şimşek'in sunduğu, Cem Küçük ile Mehmet Metiner'in yorumcu olarak yer aldığı Dinamit programında son günlerin olay ismi, CHP'nin eski milletvekili Sinan Aygün ile yapılan telefon bağlantısı, yakın tarihimizin gizli politik sırlarının ifşa olması ile özellikle CHP yönetimini güç duruma düşürecek açıklamalarla doluydu.

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini, durumu ilettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini oyaladığını, bu nedenle savcılığa vereceği dilekçeyi geciktirdiğini ve sanki inşaatı mühürlendikten sonra Mansur Yavaş'ı suçlamış gibi göründüğünü söyledi.

Aygün, Mansur Yavaş'ı CHP'den aday göstermek için Kılıçdaroğlu ile Yavaş arasında aracılık yapmak istediğini ancak Yavaş'ın "Ben Ülkü Ocakları kökenliyim. Hayatım bunlarla mücadele ile geçti. Bunu kendime hakaret sayarım" diyerek kendisini terslediğini de açıkladı.

Aygün daha sonra Mansur Yavaş'ı CHP'den aday olmaya FETÖ'den yargılanan Ayhan Atalay'ın ikna ettiğini, kendisine FETÖ'cü diyenlerin önce kendilerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Aygün, Mansur Yavaş ile aralarındaki problemin çözülmesi için Kılıçdaroğlu'na başvurduğunu, CHP Genel Başkanı'nın "Ben Bülent Kuşoğlu ile görüşürüm, halleder" dediğini ancak Kuşoğlu tarafından aranmadığını, Kuşoğlu'nun Genelkurmay İstihbarat'ta çalışan ağabeyinin ise 15 Temmuz'dan sonra görevden alındığını ve hakkında FETÖ ile ilişkili olduğu iddiasıyla dava açıldığını da açıkladı.

Görünen o ki, bu Dinamit'in patlamasıyla birlikte yıllardır tartışılan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' da gün yüzüne çıkacak...



MasterChef'te detone oldular

Geçen hafta üç komedi filmine gittim ama O Ses Türkiye ekibinin konuk olduğu MasterChef'teki kadar gülmedim. Yahu adam (Acun Ilıcalı) koca kanal sahibi, jürideki İtalyan şef diyor ki, "Ama Acun Bey lütfen marketteki ürünlerden yemeyelim..." O da yetmezmiş gibi takım kaptanı Beyaz'ın direktifiyle gidip yere dökülenlere paspas yapıyor.

Kendi kanalının stüdyosunda paspas/süpürge/faraş yapan şirket sahibi de gördüm ya, artık ölsem gam yemem...

Bu arada 10 parmağında 10 marifet Acun'u ilk kez 'bir şeyi yapamazken' izlemek keyifliydi. "Vay be" dedim içimden, "Adam gerçekten uzaylı değilmiş..." Zira Survivor'da kaleden kaleye gol atıyor, Yetenek Sizsiniz Türkiye'de en iddialı numaraları bir çırpıda yapıveriyordu.

Ama bu kez krep yapmak için yola çıkıp çikolatalı omlet yaptı. Benmari usulü işlenmesi gereken çikolatayı ateş üstündeki tavada eritip gastronomi tarihine geçti. Hele elek yerine rende ile bir pudra şekeri serpmesi vardı ki, dünyaca ünlü şef David Rocco görse, "Abi gelip senin kanalında parasız program yapmak istiyorum" derdi...

Acun'un ekip arkadaşları da ondan aşağı değildi. Murat Boz market alışverişinde yeşilliklerin arasında bocalarken "Dereotu bu mu?" diye etrafına soruyordu. Beyaz "Rondoyu getirir misin?" dedi, Murat "O da ne?" diye sordu. Neyse ki takımın iki hanımı Seda Sayan ile Saadet vardı da futboldaki tandem stoperler gibi arkaya kaçan tüm topları süpürdüler.

Bu arada MasterChef yapım ekibinin aldığı riske inanamadım. O Ses Türkiye'cilerin yaptığı yemekleri tatmak zorunda kalan şefler için hazırda sağlık ekibi bulundurmamaları akıl alır gibi değildi...



Teşekkürler Ali Koç!

Son zamanlarda bir kulüp başkanından duyduğum en anlamlı, en sağduyulu sözlerdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinden sonra taraftarına sitem etti. "Galibiyet keyfine gölge düşüren küfürlü tezahüratları taraftarıma yakıştıramadım" dedi.

Başkası olsa, ezeli rakibini 3-1 yendikten sonra zafer naraları atardı. Ali Koç öyle yapmadı.

Mesajını böyle bir günde verdi ki etkisi fazla olsun. Teşekkürler başkan...



Şeref kürsüsü

Azra Akın, Bakırköy Cezaevi'nde anneleriyle birlikte hapis yatan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkartıp onlara unutamayacakları bir gün yaşatarak kürsümüzün onur konuğu oldu.



Zap'tiye

İstanbul'da çekici zulmüne son. Trafik Vakfı'nın artık hiçbir 'çekiciliği' kalmadı!



Ne demiş?

Prof. Nihat Hatipoğlu, kasap Nusret Gökçe'nin şov amaçlı internet paylaşımlarını eleştirdi: "Etlere eziyet ediyor. Mıncıklıyor, tokatlıyor, yerden yere vuruyor. Sanki nimeti küçümser gibi. Yapma bunu..."