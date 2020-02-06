Bu kez taciz iddiasının mekanı bir canlı yayın stüdyosuydu. Sivas'ta bir yerel televizyon kanalında yayınlanan programın konuğu Karadenizli türkücü Cemil Kaya'ydı. Geçmişte Yemekteyiz programına da konuk olan Cemil Kaya; yayının sonlarına doğru; türkü söylediği esnada sunucunun beline sarılarak dans etmek istedi. Şaşıran sunucu; Cemil Kaya'yı iterek yanından uzaklaşırken; kendisinden davacı olacağını söyledi.

Programın ardından sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yapan sunucu, Cemil Kaya için "Bu ahlaksızın canlı yayında yaptığı ortada. Herkes izlesin görsün. İşte ahlaksızlığın geldiği son nokta. Tam bir kabustu" dedi.

Görüntüleri izledim. Cemil Kaya, parçasını okumak için ayakta. Yanında da sunucu hanım var. Kaya, giriş bölümünü renklendirmek ve romantik bir hava katmak üzere dans etmek için kollarını sunucu hanıma uzatıyor. Sunucu anında tepki verip, onu iterek kendinden uzaklaştırıyor.

Olayın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen o görüntüler hâlâ 'Stüdyoda taciz' başlığıyla haber sitelerinde dolaşıp duruyor.

Stüdyolarda şarkıcılar ile sunucuların pek çok kez dans ettiğine şahit oldum.

Ahlaksızlık bunun neresinde doğrusu pek anlayamadım.

Benim anladığım, bu olay sayesinde pek çok kimsenin o televizyon kanalı ve sunucusundan haberdar olduğu...



Ağzınızdan yel alsın Simpsonlar

Simpsonlar sadece bir çizgi film değil, gelecekten haber veren bir kehanet odağı olarak da nam saldı.

Simpsonlar'ın 1993 yılında yayınlanan bir bölümünde koronavirüse yer verilmişti. O bölümde Simpson ailesine Çin'den bir kargo paketi gelmiş ve paketin açılması sonucunda ABD'ye bir salgın hastalık yayıldığı anlatılmıştı. 2017 yılında yayınlanan başka bir bölümde ise ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın helikopter kazasına kurban gittiği şakası yapılmıştı. Dizide ayrıca 11 Eylül saldırıları, ebola virüsü ve Donald Trump'ın başkan olacağı gibi öngörüler de gerçekleşmişti.

Elazığ depreminin ardından The Simpsons'ın eski bölümlerinden bir kesit daha ortaya çıktı. Senaryoya göre, gemide bulunan kaptan, Kahramanmaraş'a yardım götürdüğünü söylüyor. Sosyal medyada gündem olan bu sahnede Kahramanmaraş'ın adının neden kullanıldığı ise merak ediliyor.

Ne diyeyim? Ağızınızdan yel alsın Simpsonlar...



Çukur'a düşen araba

Nedir şu BMW'nin Çukur'dan çektiği... Adamlar reklamları olsun diye Vartolu Saadettin'in altına son model otomobili çektiler ama araba sürekli bozulup duruyor. Geçen yıl Vartolu, yoldaşı Medet ile gezerken, otomobil yağ basıncı arızası vermişti. Bizimkiler yağ ararken girdikleri bir kahvehanede bir araba dayak yemişlerdi.

Bu hafta da Vartolu, Yamaç ile beraber Erbağ'a giderken araba arıza yapınca yine yolda kalıp, üç saat yürümek zorunda kaldı.

Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ama bir reklamın pek iyi tarafı kalmadı yani... Şu bilge Vartolu, BMW'sini satsa da firma bir rahatlasa...



Gaf kürsüsü

Vatan Gazetesi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı programında Suriye'deki acı gelişmeler için gülerek "Şehit vermeden bu iş çözülmez" demesi büyük tepki topladı.



Zap'tiye

Çinliler bir haftada hastane yaptı, biz duvarları çatlak, kolonları patlak Cerrahpaşa ile Çapa'yı yıllardır yıkamıyoruz.



Ne demiş?

"İnsan anne babası öldüğü zaman öksüz kalır diyorlar ya, değilmiş. İnsan çocuğu ölünce öksüz kalıyor..." (Evinde esrarengiz bir şekilde ölü bulunan Ayşe Karaman'ın babasının sözleri)