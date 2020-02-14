Haberi, Breaking News Türkiye Yayın Yönetmeni ve Orta Doğu'da yayın yapan pek çok televizyon portalının Türkiye temsilcisi gazeteci dostum Savaş Uğurlu'dan aldım. Araplar, bizim dizi oyuncularına benzemek için Türkiye'deki estetik doktorlarının kapısını aşındırıyormuş. Savaş, medikal estetik hekimi Birgül Altuntürk ile konuşmuş. Altuntürk, kendilerine en çok yabancı hastanın Orta Doğu ülkelerinden geldiğini, turistlerin hayran oldukları Türk oyunculara benzeyebilmek için adeta kuyruk olduklarını söylemiş. Doktor Altuntürk, yurt dışında yayınlanan Türk dizilerindeki oyunculara gösterilen yoğun ilginin sağlık turizmini de hareketlendirdiğini belirterek, "Bizlere en çok Arap ülkelerinden hastalar geliyor. Tuba Büyüküstün, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Özcan Deniz, Aslı Enver gibi isimleri sorarak onlara benzemek için estetik uygulamalar istiyorlar" demiş.

Belli ki yakında Arap ülkeleri bizim dizi yıldızlarını ülkelerine davet etmekten vazgeçecekler. Çünkü pek yakında onların her sokağında bir Behlül, Seymen Ağa ya da Atiye yaşıyor olacak.



Titanik bandosu

Biraz da 'spor yazarı' şapkamı takıp futbol konuşmak istiyorum.

Şu VAR uygulamasına bir türlü ısınamadım. Açıkça beni futboldan soğuttu. Sözde futbola adalet getirmek için yola çıkıldı ama bizim ülkemizdeki uygulaması 'takım doğrama hızarı' oldu. Hafta sonu Fenerbahçe- Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk, Alanya lehine olan tüm pozisyonlarda VAR ekranına koşarken, Fenerbahçe lehine verilmesi gereken penaltı pozisyonunda VAR'a gerek görmedi. Ertesi gün Sivasspor- Başakşehir maçında hakem Halis Özkahya bariz bir penaltı pozisyonunda yine VAR'a gitmeyerek Sivas'ın iki puanına kan doğradı. Bu 'Kimine VAR, kimine yok' uygulaması daha çook tartışılır.

Sivasspor deplasmanında konuk takım tribününde yer alıp 90 dakika boyunca buz gibi havada takımları Başakşehir'i destekleyen 2 (yazıyla iki) taraftara ise hayran kaldım. İşte taraftarlık böyle olur. Nesilleri tükenen bu Bozbaykuşlar'ı hemen koruma altına almalı... Eğer Şansal Büyüka, BeIN Sports'un başında kalsaydı, o iki taraftarla röportaj yapmadan gelen muhabirini affetmezdi. (Uzun yıllar muhabiriydim, oradan biliyorum)

Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki Kasımpaşa taraftar bandosunu da takdir ettim doğrusu. Dakika 90, hava buz gibi, takımları 3-0 geride, üstelik ligin dibine demir atmış ama onlar çalmaya devam ediyorlar. Yani nereden baksanız -3 hissediliyor ama ne gam! Onları görünce aklıma Titanik filmi geldi. Geminin suya gömüldüğünde herkes canını kurtarmaya çalışırken, bando moral olsun diye çalmaya devam ediyordu.



Broadway İstanbul'a taşındı

Serhat Hacıpaşalıoğlu, muhteşem organizasyonlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Geçen ay 'Aile Gazinosu' konseptiyle Büyük Kulüp'te çok konuşulan bir geceye imza atan usta sanatçı, bu gece de aynı mekanda Frank Sinatra ve Kylie Minogue rüzgarlarının eseceği çok özel bir Sevgililer Günü Partisi hazırladı. 'Cennet Bahçesi' konseptiyle yeniden düzenlenen Büyük Kulüp'teki yemek sırasında Las Vegas'tan Frank Sinatra şov, unutulmaz şarkılarıyla ünlü sanatçıyı Büyük Kulüp sahnesine taşıyacak. After Party bölümünde ise Londra'dan gelen Kylie Minogue performansı ile Londra gece hayatının önemli yıldızı Susan Hopwood, tüm konukları dans ettirecek. Bu unutulmaz Sevgililer Günü Partisi'ne katılmak isteyenler biletlerini Biletix'ten satın alabilirler.



Gaf kürsüsü

"Ben bu yemeğe çiğ demedim, pişmemiş dedim." (Kanal D'deki Gelinim Mutfakta programında bir kaynananın ifadesi)



Zap'tiye

Mısır'da Türk dizileri için 'caiz değil' fetvası verilmiş. Abdülhamid ile Osman Bey'in hayalinin bile bazılarını hâlâ tir tir titretmesi ne büyük keyif...



Ne demiş?

İBRAHİM SELEN: Eşinin gözünde 'Bu porselen kız da herkes gibi tuvalete gidiyor' bakışı yakaladın mı? BENSU SORAL: Hayır, çünkü 5 senedir tuvalete gitmiyorum. (Kahkahalar)