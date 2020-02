Okurumuz Fatma Kanmaz, soyadını sonuna kadar hak eden müthiş bir tespitte bulunmuş. TRT 2'de yayınlanan BBC yapımı Antik Görünmez Kentler belgeselinde İstanbul'un Fethi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in ve Türk milletinin aşağılandığı ifadelerin nasıl orijinal İngilizce seslendirmeyle ekranlara yansıdığını yazmış. İşte okurumuzun o ibretlik ihbarı:



ECDADIMIZI KARALADILAR

"TRT 2, izleyiciyi keriz yerine koyuyor. TRT 2 kanalının tanıtımlarında görüp ilgimi çeken belgeseli, Antik Görünmez Kentler: İstanbul'u (Ancient Invisible Cities: Istanbul) kayıt özelliği olan televizyon yayın sağlayıcısı TV+'da kaydedip müsait olunca izledim. Belgesel, inanılmaz görsel bir şölen derken dinlediğim cümlelerle altyazıda ki farklılığa öfkelendim. Anlatıcı: '...Sophia, they smashed down the door and burst in on the city's women children old and injured of citizen of Constantinople were raped, slaughtered and enslaved.' Türkçesi: '...Ayasofya, kapsını yıktılar ve içeri daldılar, Konstantinopolis vatandaşı çocuklar, yaşlılar, yaralılar, kadınlar tecavüz edildi, katledildi ve köleleştirildi. TRT 2'deki alt yazı çevirisi: 'Kadınlar, çocuklar, hasta ve yaşlılar Ayasofya'nın kapıları ardına şığındı. Kapılar kırıldı. Hristiyanlara eman verilip dokunulmadı.' Anlatıcı: 'Mehmet himself lamented the devastation he had caused saying " What a city we have given over plunder and destruction.' Türkçesi: 'Mehmet kendisinin sebep olduğu yıkımdan yakınarak 'Ne şehir, biz üzerine yağma ve yıkım verdik' demiştir.' TRT 2'deki çevirisi: 'Sultan Mehmet'in kendisi fetihten sonra 'Hiç kimse dini inanışlarından dolayı cezalandırılmayacaktır' demiştir.' Bu nasıl bir aldatmaca? Ecdadımızı karalayan bu belgeseli bize böyle sun, tepki vereceğin yerde hayranlıkla izlet. Bununla ilgili sadece bir tepki buldum lütfen aşağıda verdiğim linki açıp okuyunuz."



ADİCE İFTİRALAR

Okurumuzun sözünü ettiği link, Sehirmedya. com'da Bursa Şehir Gazetesi yazarı gazeteci Ahmet Alpan'ın yazısıyla ilgiliydi. Alpan, belgeselle ilgili olarak "İngilizlerin, Türkiye ve Türklere yönelik iftira ve karalama kampanyaları her dönem olduğu gibi günümüzde de devam ediyor. İngiliz devlet kanalı BBC, yayınladığı bir belgeselde İstanbul'un fethedildiği günle ilgili akıl almaz iftiralara yer verdi. Türklere hakaret edip iftira eden İngilizler bir kez daha o çirkin yüzlerini gözler önüne serdi" diye yazmıştı. Alpan, 'Adice iftiralar' olarak nitelediği o rezil belgeselle ilgili şunların altını çiziyordu: "Başlarda 'Aferin be, hiç çamur atmadan bir Türkiye programı yapmışlar" derken, tam da ortasında yanıldığımı anlayıverdim. Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Yalan ve iftirayı şiar edinen İngilizler, resmi kanallar üzerinden bunu yapmaya devam ediyor. Warwick Üniversitesi antik ve klasik tarih profesörü Michael Scott'un hazırladığı ve sunuculuğunu yaptığı bu programda ecdadımıza büyük bir iftira atıldı. Profesör Scott, BBC ekranlarında fetih gününü anlatırken aynen şöyle dedi: Sultan Mehmet'in askerleri, Ayasofya'ya sığınan kadınların hemen orada ırzına geçti..."



BÜYÜK GAFLET

Böyle bir belgeselin, BBC gibi uluslararası bir yayın kuruluşunda yer almasını 'kuyruk acısı' olarak niteleyebiliriz. Peki ya aynı belgeselin bizim devlet televizyonu TRT 2'de 'orijinal sesi ve devşirme altyazıyla' yayınlanmasını 'gaflet'ten başka hangi kelimeyle ifade edebiliriz?



