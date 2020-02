Atv'nin her bölümü iple çekilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta da hem büyük sürprizleri, hem heyecan dolu aksiyon sahneleri, hem de anlam yüklü mesajlarıyla izleyenleri ekran başına adeta kilitledi. Özellikle Hayriye Ana'nın oğlu Hızır'a verdiği hayat dersi, kulaklara küpe olacak cinstendi.

Hızır, yakın dostu Tufan'ın ardından Boran'ın ihanetiyle yıkılmıştı.

Annesi, onun bu halini fark edip yanına çağırdı. Hızır, küçücük bir çocuk gibi başını annesinin göğsüne yaslarken, Hayriye Ana usul usul bir hayat dersi verdi:

HAYRİYE ANA: De bakalım koca Hızır, kim yıktı seni?

HIZIR: Kaybetmek... Kaybetmek beni yıkıyor ana...

HAYRİYE ANA: Hayatta kaybetmek ya da kazanmak diye bir şey yoktur. Yaşamak diye bir şey vardır. Hepsi de onun içindedir.

HIZIR: O içindeki bazı şeylere tahammülüm yok ana.

HAYRİYE ANA: Neyi diyorsun?

HIZIR: İhaneti diyorum.

HAYRİYE ANA: Ben sana tahammül etme yolunu derim ama sen yapmazsın uşağım.

HIZIR: Sen hele bir de ana.

Bugüne kadar yapmadığımı belki bundan sonra yaparım.

HAYRİYE ANA: Güvenme...

Hiç kimseye güvenme...

HIZIR: Eşime, dostuma, etrafıma güvenmeden ben nasıl yaşayayım?

HAYRİYE ANA: İnsan eşini, dostunu, ailesini sever ama sadece Allah'a güvenir. Hepsi bu kadardır. Gerisi de kaderdir uşağım...



Survivor sektör olmuş

İlk bölümünü izlerken fark ettim ki, Survivor sektör, Survivor yarışmacılığı ise meslek olmuş. Katılımcılar arasında bu yarışmaya hazırlanmak için bir yıl öncesinden kendini spor salonlarına hapsedenler vardı. Gladyatörler gibi adeta ölümüne çalışıyorlardı. Nasıl çalışmasınlar? Survivor demek, şöhretin en kestirme yolu demek. Büyük ödülü kazanmayı geçtim, biraz şansın yaver gidip birkaç hafta ekranda kaldın mı, gelsin oyunculuk, sunuculuk, reklam teklifleri... Hele Acun'un gözüne girdin mi, neredeyse ömür boyu Acunmedya'da çalışma garantisi. Geçen yıl bu sütunlarda "Spor salonları, Survivor için özel hazırlık programları uygulasınlar, paraya para demezler" diye yazmıştım. Baktım ki önerim hayata geçmiş. Bu sefer Survivor'ın beyin takımını uyandırmak istiyorum. Fırsat önünüzde duruyor. Bu 'potansiyeli' mutlaka değerlendirmelisiniz. Ben sizin yerinizde olsam, Survivor başlamadan 6 ay önce 30 kişilik bir aday kadroyu Survivor Akademisi adı altında kampa alırım. Nasıl hazırlandıklarını, finale kalıp adaya gidebilmek için birbirleriyle nasıl mücadele ettiklerini an be an kaydedip, her gün tv8'in gündüz kuşağında yayınlarım. Hem Survivor'dan gelecek reytingi tüm yıla yayar, hem de yıllardır kör topal giden gündüz kuşağımı kurtarırım.



Sinemada gülmekten çok ağladık

Köşemizin fahri sinema danışmanı, değerli dostum Nizam Eren, derlediği bir araştırmadan beni haberdar etti. Buna göre 2019 yılında sinemada pek çok iddialı komedi filmi vizyona girerken, en çok gişe hasılatı yapan film 7. Koğuş'taki Mucize oldu. Hemen her yılın rekortmeni olan Recep İvedik 6 ise ikinci sırayı alabildi. Araştırma, korku ve animasyon tarzındaki filmlerde artışın olduğuna dikkat çekerken, komedi içerikli yapımlarda büyük bir düşüş gerçekleştiğini de ortaya koydu. 2018'de 49 adet animasyon, 60 tane de korku filmi vizyondaydı. Geride bıraktığımız yıl, 59.303.303 adetlik bilet satışı ile 975.000.578 lira hasılat elde edildi. Toplam satılan biletin 33.613.414 adedi ve bu satışın 528.637.509 liralık hasılatı da Türk yapımı sinema filmlerinden elde edildi.



Şeref kürsüsü

Kanada'da düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin yarıştığı matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan 10 yaşındaki Elanur Akıncı kızımıza kocaman bir alkış.



Zap'tiye

Türkiye'de yüz nakli yapılan 5 kişiden 3'ü suç işleyerek cezaevine düşmüş. Demek ki yüz yetmiyor, astarı da değiştirmek lazım!



Ne demiş?

Survivor yine vecizelerle başladı: ARDAHAN: "Yapında bozukluk varsa benden mimarlık bekleme." MAKBULE: (Ebelik yapıyor) "Bugüne kadar hep göbek bağı kestim. Şimdi nefesleri kesmeye geliyorum."