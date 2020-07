Bundan 2 yıl önce, 7 Haziran 2017'de bu sütunlarda aynen şöyle yazdım:

"Meşale ve havai fişek... Bu ikisinin kime ne faydası var bilmiyorum. Zararlarına gelince... Geçen hafta oynanan iki önemli futbol karşılaşması, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig Play Off finalleri, meşaleler yüzünden çekilmez hale geldi. Kendini bilmezlerin sahaya ve rakip tribünlere fırlattığı yanıcı maddeler yüzünden her iki stat da yangın tehlikesi geçirdi, maçlar verilen aralar yüzünden dakikalarca uzadı, seyir zevki kaçtı, sporcular ve seyirciler zehir solumak zorunda kaldı. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için denize açılan teknelerde yakılan meşaleler yüzünden Boğaz'da göz gözü görmez oldu, iki tekne çarpıştı, iki pırıl pırıl genç ağır yaralandı. İtalya'da Şampiyonlar Ligi finalini bir meydanda dev ekrandan izleyen İtalyan taraftarlar arasında havai fişek atılınca; olayı terör saldırısı sananların yarattığı izdiham yüzünden onlarca kişi yaralandı, facia şans eseri ucuz atlatıldı.

Havai fişek ve maytap, Güneydoğu'daki yasadışı sokak gösterilerinin de baş aktörü. Bu yüzden kaç güvenlik görevlisi yaralandı, hesabını bilen yok.

Ya düğünlerde atılan havai fişeklere ne demeli? Bana göre görgüsüzlüğün en ışıltılı hali. Her gördüğümde 'Gitti takıların yarısı' diye kendi kendime gülümsüyorum.

Ama aynı zamanda korkudan yuvalarını terk eden kuşları, güneyde yumurtlayacakları sahillere çıkmaktan vazgeçen Carettaları, her patlamada büyük bir travma geçiren sokak hayvanlarını düşündükçe öfkem kabarıyor.

Peki bu görüntü ve çevre kirliliği yaratan, sporcu ve doğa düşmanı, terör azdırıcısı havai fişekler, maytaplar, torpiller ve meşalelerin satışı ne zaman yasaklanacak? Dünyamız terör yüzünden zaten yeterince patlamalı, çatlamalı, yanar dönerli değil mi? Milleti daha fazla korkudan zıplatmaya, baruta, ateşe, dumana boğmaya ne gerek var? Eğer böyle olacaksa, eğlenceniz de batsın, kutlamanız da..."

Peki aylar önce yazdığım bu yazıya aldıran oldu mu? Ne yazık ki hayır... Sonunda Sakarya'daki havai fişek fabrikası 'beşinci kez' patladı. dört ölü, üç kayıp, 100'den fazla yaralı...

Bana göre dünyanın en lüzumsuz üretimi havai fişek... Birileri gece vakti aptal aptal göğe bakacak diye bu kaçıncı acı, bu kaçıncı zulüm...

Havai fişekle geçinenler olabilir. Onun da çözümü var.

Havai fişek fabrikalarını milli savunma sanayiine entegre eder, orada Silahlı Kuvvetler'in ihtiyaç duyduğu mühimmatı üretirsiniz, olur biter. Yeter ki sorunun değil, çözümün bir parçası olmaya niyetlenin.

Havaya saçılan hayatlar... Göğe savrulan paralar... Gümbür gümbür gidiyoruz. Nereye kadar?..

***

İFTİRA VE KUMPASA SEVDALANDIK

İzlerken "Yok artık" dedim... Günlerdir Sinop'taki esrarengiz yangın olayını araştıran Müge Anlı ve ekibi, akıl almaz bir iftira ve kumpas teşebbüsüne maruz kaldı. Sinop'un Türkeli ilçesindeki yangında Erdal Özkaya'nın eşi Nurten (28), oğlu Ramazan Özkaya (4) ve eşinin anneannesi Hanife Özcan (105) kaybolmuştu. Müge Anlı, günlerdir stüdyosuna gelip canlı yayında kayıplarını arayan Erdal Özkaya'nın mesajlarına ulaştı. Erdal Özkaya, bir yakınına şöyle bir mesaj atmıştı: "Bana bir şey olursa uzman çavuş, teğmen, Rahmi Bey hariç Müge Anlı ve ekibini FETÖ'den şikayet et." Müge Anlı sessiz kalmadı tabii. Bu iftiraya karşılık hukuk nezdinde hemen harekete geçti.

Neye yanıp üzüleyim bilemedim. Aileye yardım etmek isterken iftiraya uğrayan Müge ve ekibinin çabasına mı, bu tür iftiralarla FETÖ'ye karşı yapılan mücadelenin sulandırılmasına mı, yoksa giderek iftira ve kumpas meraklısı bir topluma dönüşmemize mi?..

***

NE DEMİŞ?

Özdemir Erdoğan'ın Halk TV'deki sözleri Zeki Müren hayranlarından tepki gördü: "Zeki Müren için paşa dediler; bir paşa çıkıp da, 'Buna madam deyin, başka bir şey deyin ama paşa demeyin' demedi!"

***

GAF KÜRSÜSÜ

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Özel programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç "Pandemi sürecinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum" dedi.

***

ZAP'TİYE

Giderek lağıma dönen sosyal medyaya girmeden önce maske ve siperlik takmayı unutmayın. Çıkışta da ellerinizi iyice dezenfekte edin.