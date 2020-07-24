Cinayet işleyenlerin ağzında aynı cümle: "Bir anlık öfkeye kapıldım..." Karısını kurşuna dizen, sevgilisini bıçakla delik deşik eden, trafikte tartıştığı adamın kafasını beyzbol sopasıyla dağıtan hep aynı 'tetikçiyi' işaret ediyor: Öfke...

Adam hastane bahçesinde karısını sille tokat dövüyor. Görüntüsünü çekenler, "Şimdi polisi arıyoruz" diyorlar. Adam umursamıyor: "Ararsanız, arayın..." Şu gözüne inen öfke perdesine bakar mısınız? Adam, tartıştığı metrobüs şoförüne araç köprüde yol alırken şemsiyeyle saldırıyor. Karşı şeride geçen otobüs, diğer araçları eziyor. Ölüler, yaralılar...

Ciğerimizi yakan kadın cinayetlerinin arkasında da aynı şüpheli var: Öfke... Kıskançlık, aldatma şüphesi, kaybetme korkusu olarak tezahür eden öldürme mazeretlerinin asıl azmettiricisi kontrolsüz öfke...

Buradan çözüm odaklı bir öneride bulunmak istiyorum. Okullarda 'Öfke Kontrolü' zorunlu ders olsun. Çocuklara öfkelerini nasıl kontrol edecekleri, sinirlendikleri zaman kendilerini nasıl yatıştıracakları, hoşgörülü, anlayışlı, kibar olmanın yöntemleri öğretilsin. Bu derslere ayda bir ebeveynler de katılsın. Eğitimin evde de devam etmesi sağlansın. Zira bu kadar keskin sirkeye bu küp dayanmayacak...



Tehlikeli bir haber

Show Haber'de izledim. Dermatologlar yeni bir cilt hastalığına işaret ediyorlar: Maskne... Yani maske kullanımı nedeniyle oluşan akneler. Özellikle yaz sıcaklarında sürekli maske takanlar ciltlerinde oluşan aknelerden şikayetçiymiş. Bunun da sebebi bol makyajlı, iyi temizlenmemiş cildin üzerine maske takmakmış. Ayrıca yüz için kullanılan kremlerin cilde iyice emdirilmeden maske takılması da akneleri tetikliyormuş.

Haber olmasına haber de, millete zorla bile maske taktıramadığımız şu günlerde en büyük korkum, hanımların bu haber üzerine maske takmaktan vazgeçmeleri. Hele şu ölümüne güzellik çağında... Aman diyeyim.



Diziler ülkesi Türkiye

Ayhan Sicimoğlu'nun BeIn İz TV'deki programı Limonata'yı hem keyifle hem de imrenerek izliyorum. Nasıl kıskanmayayım ki, adam bir hafta Japonya'da, bir hafta Güney Afrika'da... Her zaman da söze "Buraya son olarak birkaç yıl önce geldiğimde" diye başlamıyor mu? Belli ki Sicimoğlu, dünyanın etrafını birkaç kez dönmüş...

Bu haftaki durağı ise Peru'daki antik kent Machu Picchu idi. Trende kendisine servis yapan garson Rossalina'ya Türk olduğunu söyleyince, kız bir hayret çığlığı koyveriyor: "Ooo, Telenovellas Country!.." (Televizyon dizileri ülkesi) Meğer Peru'da herkes Türk dizilerinin hastasıymış. Sicimoğlu'nun Türk olduğunu öğrenenler hemen konuyu Ezel'e, Binbir Gece'ye, Muhteşem Süleyman'a getirip yeni bölümler için tüyo almaya çalışıyormuş. Sicimoğlu, programın sonunda konuyu tek cümle ile özetledi: "Şu dizilerimizin yaptığı Türkiye tanıtımını kimse yapmadı..."



Tabutta reklam olur mu?

Daha önce de yazdım. Belediyelerin cenaze törenlerinde tabutların üzerine kocaman harflerle adeta reklam vermeleri ortaya son derece sakil bir görüntü çıkarıyor. Sanırsınız müteveffa değil de o belediye ölmüş, omuzlarda taşınıyor.

Bu tuhaf görüntüye son olarak hunharca bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin kızımızın Bitlis'teki cenaze töreninde rastladım. Tabutunun üzerinde koskoca harflerle 'Hizan Belediyesi' yazıyordu. Şimdi soruyorum: Belediyelerin sırf isimlerini duyurmak için 'tabutta röveşata yapmalarına' ne gerek var?'



Gaf'let kürsüsü

Müge Anlı'nın programında yanan evde cesedi bulunan 9 yaşındaki çocuğa aile üyelerinden bazılarının evde patlayıcı yapmayı öğrettiği ortaya çıktı. (Çocuğun ifadesi, daha önce eve gelen yetkililer tarafından belgelendirilmiş.)



Zap'tiye

Müge Anlı'da ortaya saçıldı: Gülizar, eşi Samet'i evde sevgilisi ile yakalayınca boşanmış. Gülizar da eşinin sevgilisinin eski sevgilisi ile birlikte olmuş. Allah, Müge'ye kuvvet ve akıl sağlığı versin. İlişki yumağı değil, sanki kuantum formülü...



Ne demiş?

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, özgüveni ile dikkat çeken ve daha önce birinci olan yarışmacıları beğenmediğini söyleyen yarışmacı Serhat'a sert çıktı: "Madem bu kadar çok şey biliyorsun, neden geldin MasterChef'e? Bak seni barındırmam burada..." (Mehmet Şef daha sonra yarışmacıya evet oyu verdi.)