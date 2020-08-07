Sevgili televizyoncu dostum Mert Savaş, Teve 2'de yayınlanan Rehber adlı programı için bir yandan ülkeyi karış karış dolaşırken bir yandan da rastladığı ilginç olaylardan beni haberdar ediyor. Geçen yıl bu zamanlar engelliler plajı uygulamasından bahsetmiş, ben de bu köşede paylaşıp, örnek olmasını temenni etmiştim. Bir yıl içinde engellilere özel hizmet veren plajların sayısı pıtrak gibi çoğaldı.

Mert, geçenlerde Muğla Ortaca'daki ünlü İztuzu Plajı'ndan aradı, "Yüksel ağabey burada harika bir uygulama başlatmışlar" diyerek. Benim en son 11 yıl önce ziyaret ettiğim eşsiz güzellikteki bu doğa harikasının kontrolü Çevre Bakanlığı'na geçtikten sonra plaj baştan aşağı yenilenmiş. Ortaca Belediyesi ve MUÇEV de kontrolleri sıklaştırınca harika hizmet verilmeye başlanmış.

En büyük yenilik ise plajın sigara içenler ve içmeyenler olmak üzere iki bölüme ayrılmış olması. İşte örnek alınması gereken yeni bir plaj uygulaması.

Düşünün... Plaja gitmişsiniz ve sigara içmiyorsunuz. Ama yanınızdaki şezlongda bulunan adamın sigara ya da puro dumanı rüzgarla taşınıp sizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun ağzına burnuna doluyor. Yere atılan sigara izmaritlerine basmamak için kanguru gibi zıp zıp zıplamanız da cabası... Umarım İztuzu'nda başlayan uygulama dalga dalga tüm plajlara yayılır.

Mert Savaş, plajdaki fiyatları da bildirdi. Kağıt bardakta çay 2,5 lira, 50 Cl su 2 lira, kutu içecekler 5 lira, köfte-ekmek 15, tavuk döner 12 lira...

Ben yazıya nokta koymaya hazırlanırken Mert'in yeni mesajı geldi. Benzer bir uygulama Fethiye Karaot Plajı'nda da başlamış. Sigarasız bölüm var ve giriş bedava. Otopark için 10 TL ödüyorsunuz. Motosikletlerden, engelliler ve refakatçilerinden, gazilerden ve şehit yakınlarından ise ücret alınmıyor. Çay ve su 2 lira, şezlong 10 lira, pandemi kurallarına ise tamamen uyuluyor. Yer ise tam bir doğa harikası...

Gazetelerde bin liraya günlük şezlong kirası, 140 liraya lahmacun-ayran haberlerini okuduktan sonra tatile çıkmayı gözü yemeyenlere duyurulur.



En başarılı reklam müziği



Bu değerlendirmeyi bir kuruluş yapmadı. Tamamen kendi görüşüm. Bana göre yılın en başarılı reklam müziği, Turkcell'in eşsiz Türkiye manzaraları eşliğinde kliplendirdiği türkü derlemesi...

GSM operatörünün 'çekiciliğinin', ülkemizin eşsiz çekiciliği ile sunulduğu reklamda birbirinin ardına enfes şekilde bağlanan Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar, Ordu'nun Dereleri, Sivas'ın Yollarına, Ağrı Dağın Eteğinde, Diyarbakır Güzel Bağlar - Lorke türküleri, reklam kuşaklarını zap'lamayı alışkanlık haline getirenlere bile kumandayı bıraktırıyor.

Kampanyayı hazırlayan Rafineri Reklam Ajansı'nı, yönetmen Bertan Başaran'ı, özellikle müzik direktörü Emre Irmak'ı ve tüm kreatif ekibi gönülden kutluyorum.



21. yüzyılın en iyi dizisi (!)



İngiltere merkezli yayın kuruluşu Lad Bible, geçenlerde yaptığı okur anketiyle 21'inci yüzyılın en iyi dizisini seçti. Oylama sonucunda başrollerini Bryan Cranston ve Aaron Poul'ün oynadığı Breaking Bad dizisi 11 bin 429 oy alarak, oyların yüzde 50.8'lik bölümüne sahip oldu ve birincilik ipini göğüsledi. Büyük ilgiyle izlenen ama finaliyle hayal kırıklığı yaratan Game of Thrones ise yüzde 49,2 ile ikinci sıraya yerleşirken, The Wire üçüncü oldu.

Breaking Bad, kanser olduğunu öğrenen kimya öğretmeni Walter White'ın geride bırakacağı ailesinin sözde refahı için kimya biliminden faydalanarak bir sentetik uyuşturucu madde yaratma hikayesini anlatıyor. Dünyanın şu 'tercihine' bakar mısınız?



Gaf kürsüsü



Curcumin Altın Yoğurt Kürü reklamında dış ses "Yaz gelmeden tanışın" diyor. Benden duymuş olmayın ama yaz bitmek üzere...



Zap'tiye



Muharrem İnce yeni parti kuracağını açıkladı. CHP, İnce'ldiği yerden kopar mı dersiniz?



Ne demiş?



"Önce arkanızı sağlama alın." (FOX'un Kahvaltı Haberleri'ne konuk olan eğitimci Öztuna Norman'ın tercih öncesinde öğrencilere tavsiyesi)