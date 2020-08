Tiyatrocular kan ağlıyor. Sinema sektörü de öyle... Pandemi nedeniyle geçen sezonun yarısı 'sıfır gelirle' kapandı. Kayıp büyük. Yeni sezonun Eylül ayında açılması planlanıyor ama ne film çekilebildi, ne de oyun prova edilebildi. Ayrıca sinema ve tiyatro salonları ancak yarı kapasite ile çalışabilecek. Koltuklar arasında ikişer, üçer boşluk bırakılacak. Bu da gelirleri en az yarıya indirecek. Zaten güç bela ayakta duran sinema ve tiyatro salonu işletmecileri şimdilerde bu süreci nasıl atlatacaklarını kara kara düşünüyorlar.

Konuyla ilgili naçizane bir önerim var: Tiyatro oyunları ve filmler internetten yayınlansın. İzleyiciler bilet paralarını on line yatırarak karşılığında bir link adresi ve şifre alsın. Sonra da diledikleri filmi ya da oyunu evlerinin konforunda, üstelik virüs tehlikesi yaşamadan izleyebilsin. Görüntülerin üzerine o şifreler bindirilip korsan yayın önlensin.

Bu yeni uygulama için yeni sezonu beklemeye gerek yok. Hemen başlayabilir. Lütfen kimse "Karşıda seyirci olmadan yapılan gösteriye tiyatro denemez" filan romantizmine kapılmasın. Bu uygulama, her şey normale dönen kadar, kıt kanaat geçinen tiyatroculara, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sinema salonu sahiplerine ve işletmecilerine 'can suyu' olur.

Bence üzerinde düşünmeye değer.



Bu da tanıtım gafı





Fotoğrafı, eski televizyoncu değerli dostum Oğuz Koloğlu'nun sosyal medya hesabından aparttım. (İzniyle tabii ki) Geçen hafta Ümraniye Hekimbaşı'nda çekmiş. İlan, TRT 1'in bu akşam başlayacak yeni dizisi Tövbeler Olsun'un afişi. Malum, RTÜK'ün isteği ve desteğiyle aile olmanın erdemini anlatan mahalle dizileri teşvik ediliyor. TRT de bu arzuya yönelik bir dizi tasarlamış. Gelin görün ki, tanıtım afişinin asıldığı durağın ismi ile dizinin adı bir araya gelince, 'mesaj' adeta kendi kendini imha ediyor. Evlendirme Dairesi - Tövbeler Olsun... Ne diyelim? Geçmiş olsun...



Mesele tamamen 'duygusal'



Bizim dizilerde niye aşk üçgenleri, dörtgenleri kuruluyor, neden herkes dünyada o kadar insan varken birbirinin karısına, sevgilisine, arkadaşına filan aşık oluyor diye düşünüp duruyordum. Sonunda nedenini buldum. Mesele tamamen 'duygusal...' Yani, ekonomik...

Hazır, senaryoda üç kadın varken, niye başka oyuncuya tonla para verecekler ki? Delikanlıyı kıza aşık ederler ama onun eski sevgilisi aşkının peşini bırakmaz. Derken delikanlının kankası da onun eski sevgilisine aşık olur. Ailelerin dul anası, babası da birbirlerine meyil etti mi, buyurun size az oyuncuyla örümcek ağı gibi aşk hikayesi...



Ve sezon finali...



Bu yıl bayramda, seyranda, karantinada sizlerle aralıksız beraber olduk. Çok şükür, Allah sağlık ve afiyet verdi de köşemizi bir gün bile aksatmadan sizlerle buluşturduk. Ama bizim Yakından Kumanda'nın pillerinin de bir kullanım süresi var. Şimdi o pilleri şarj etme zamanı. Hazır, televizyon sektörü iyice hız kesmiş, magazin alemi korona sessizliğine bürünmüşken, ben de kısa bir mola vereyim dedim.

Yeni sezon öncesi, yeni heyecanlara birlikte yelken açacağımız güne kadar, izninizle...



Gaf kürsüsü



İsrail'in Meclis eski Başkan Yardımcısı ve sağcı Kimlik Partisi'nin lideri Moshe Feiglin, Beyrut'taki patlama için "Sevgililer Günü onuruna (İbrani takviminde 5-6 Ağustos günlerinde kutlanıyor) Beyrut Limanı'nda harika bir havai fişek gösterisi izledik" deyince tüm dünyada lanetlendi.



Zap'tiye



MasterChef'te tam 26 dakika reklam arası veriliyor. İnsan bu sürede kısa dönem askerlik yapar yahu!



Ne demiş?



Bursa'da maske takmadığı için ceza yazılan gencin savunması "Pes" dedirtti: "Maske takmayana ceza var da bizim niye haberimiz yok?"