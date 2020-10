Cumartesi akşamı pek çok kişi gibi ben de 22 yaşındaki mütevazı ve sempatik yarışmacı Urfalı Hikmet Karakurt'u izlemek için atv ekranı başındaydım. Geçen hafta Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 125 bin liralık soruyu bilmiş ve 250 bin liralık soruyu açtırma hakkı elde etmişti. Soruyu görünce "Allah'ım inşallah bizim Hikmet iyi bir belgesel seyircisidir" diye geçirdim içimden. Çünkü geçen ay National Geopraphic'de uzay haftası yayınları vardı ve "Aya ilk ayak basan astronot Neil Armstrong yanında neyin parçalarını götürmüştü?" sorusunun cevabı orada verilmişti. Wright Kardeşler'in uçağı...

Gelin görün ki, Hikmet o yayınları izlememişti. Düşündü, taşındı, yanıttan emin olamayınca cebinde duran 125 bin liranın kendisi ve ailesi için çok büyük bir meblağ olduğuna kanaat getirip, yarışmadan çekildi. İyi ki de öyle yaptı. Çünkü eğer yanıt verseydi, 'Einstein'in beyni' şıkkını seçip, 15 bin lirayla yetinecekti.

Hep söylerim, kitap okumanın, özellikle de ansiklopedi karıştırmanın yanı sıra insanın bilgi dağarcığını zenginleştiren, vizyonunu geliştiren en önemli aktivitelerden biri de belgesel izlemektir. Ben günün en az iki saatini belgesel izlemeye ayırırım. Bu sayede evimden izlediğim bilgi yarışmalarında pek çok zor soruyu yanıtladığım olmuştur. Buradan Milyoner'e katılmayı düşünenlere tavsiyemdir. Belgesel izlemenin bir Hikmet'i var, unutmayın...



Ünlülerin sünnetlerine kadar düştük mü?

Daha önce de yazmıştım, pandemi döneminde magazin haberi bulmak zor diye. Konserler, galalar, prömiyerler, gece eğlenceleri, partiler vs. ertelenince magazinci dostlarım çareyi arşiv karıştırmakta bulmuşlardı. En komik evlilik teklifi sahneleri, eski film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri, unutulmaz sahne performansları, eski Türk filmlerinin ünlü replikleri vs... Ancak işin gelip de ünlülerin sünnet görüntülerine dayanacağı aklıma gelmemişti doğrusu.

Geçen hafta Show TV'deki Cumartesi Sürprizi programında İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo ve Sinan Engin- Seda Sayan çiftinin oğlu Oğulcan'ın sünnet görüntüleri ekrana geldi...

Magazinde geri dönüşüm devri. Artık hiçbir şey atılmıyor. Her şey yeniden değerlendiriliyor. Sünnet derileri bile!..



En pahalı kargo

Çukur dizisinde dünyanın en pahalı kargosuna şahit oldum. Seren, Cumali'nin getirdiği zarfı İsviçre'de yaşayan kuzeni Çağatay'a gönderecekti. Kuzenini aradı ve dedi ki: "Ben bu zarfı sana babamın uçağıyla gönderiyorum..."

Aman ki ne aman... Kargoya verse, taş çatlasın 100 lira ödeyecek. Ama bir uçağın Zürich'e gidip gelmesi, yakıt, havaalanı hizmet bedeli, gümrük vergileri, bürokratik işlemler, uçuş personeli ücreti ve diğer masraflarla nereden baksanız 400 bin lira...



Teşekkürler Gülben

Bu yorum/haberi buradan başka yerde görmeniz, okumanız biraz zor. Çünkü millet Gülben'in aşklarını, gaflarını, kilolarını filan merak eder. Diğerleri yazılmaya, okunmaya değmez. Ya da biz öyle sanırız.

Efendim, Gülben Ergen 40'ıncı anaokulunu 28 Ekim'de Denizli'de açıyor. Evet, Gülben, kurduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği sayesinde bugüne kadar bu ülkeye tam 39 anaokulu kazandırmış, 40'ıncısı yolda...

Müge Anlı'ya söveriz, Esra Erol'u linç ederiz, Gülben Ergen'in iyilikseverliğini görmezden geliriz. Sonra da "Ünlülerin bu ülkeye ne faydası var?" diye sığ yorumlara girişiriz. Teşekkürler Gülben. İyi ki varsın...



Gaf kürsüsü

Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuba Namlı'nın itirafı herkesi şaşırttı: "Otelden ayrılırken odamdaki havlu, şampuan ve dikiş setini alıyorum."



Zap'tiye

Belki inanmayacaksınız ama şu anda A Milli Futbol Takımımız'a en fazla futbolcu veren kulüp, Fransız ekibi Lille... (Burak, Yusuf Yazıcı ve Zeki)



Ne demiş?

Beyaz TV'deki Hayatta Her Şey Var programında ilişki uzmanı Selin Karacehennem'e bir izleyicinin telefonda yönelttiği soru: "Yanlışlıkla kocamın ikiziyle birlikte oldum, üç aylık hamileyim, ne yapacağım?"