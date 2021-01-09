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YÜKSEL AYTUĞ
09 Ocak 2021, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Büyükşehir duy sesimizi

Geçen cumartesi yılbaşı ekranını kritik etmek için Okur Mektupları köşemizden feragat etmiştik. Bir hafta aradan sonra söz yine okurlarımızda.
Değerli okurum ve dostum 'in ve izlenimlerinden sonra Adalar'a Büyükşehir Belediyesi tarafından bir gözetmen atandığından söz etmiş ve "Çetin'in ayrıca ve taksiler konusunda da gözlemleri var. Onları da haftaya yayınlayacağım" demiştim. İşte 'ne yol göstereceğine inandığım yeni tespit ve eleştirileri:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun zamandır Halk Ekmek konusu tartışılıyor. Belediye 142 satış noktası istiyor, ve MHP kabul etmiyor. İstanbullu bir yurttaş olarak benim anlamadığım konu şu: Neden illa satış noktası? Neden tek elden satma ısrarı? Halk Ekmek'in üst düzey pahalı ürünlerini başta olmak üzere bazı marketler reyonlarında zaten satıyor. Peki belediye başkanımız lütfen yanıt versin: Neden normal ekmeği artık her köşe başında olan çok mağazalı marketler ve mahalle bakkalları satmıyor, satamıyor? Belediye fiyatı belirler, ambalaja da yazar, işine gelen işletme alır, satar. Bu şekilde İstanbul'un en ücra köşelerine kadar ulaşır ve halkımız ucuz ekmek yer. Bu anlamsız tartışmalar da son bulur.
Gelelim 6 bin yeni taksi meselesine: Herhalde son yılların en anlamsız tartışmasıdır bu tartışma... Bugün tartışılan bu konu ileriki yıllarda 'nin başına inanılmaz dertler açacaktır. Kullanan, tamir, sigortalar, amortisman, kontrol, trafik cezaları v.s. hepsi ağır problem yaratacaktır. Bu kadar probleminin arasında İstanbul Belediyesi bu sorunları nasıl halledecek? Hayırlı işler dileklerimle..."

İntihar mı cinayet mi?

Okurumuz yazmış:
"'un 'nde yaşayan uyruklu 1990 doğumlu 'ya ulaşamayan annesi komşularına haber verdi. Eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen haber alamayınca polise ihbarda bulundu. Polis nezaretinde çilingirle kapısı açıldığında genç kadın sandalyeye oturmuş vaziyette, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısı gözetiminde olay yerinde yapılan incelemede ipler, atkı ve mangal kömürü olduğu görüldü. Ayrıca evin pencerelerinin kapalı olduğu ve evde herhangi bir dağınıklık olmadığı belirlendi. Kristina Novytska'nın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulurken Cumhuriyet Savcılığı'nın 'şüpheli ölüm' olarak tahkikata başladığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelenmesinin ardından Kristina Novytska'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Allah aşkına bu haberi yazan arkadaşın kafası mı kıyak, şu cümleye bakar mısınız? Sandalyede elleri arkadan kelepçeli olarak oturan maktul için 'İntihar etme ihtimali' denilmiş. Offf, cümlemize değil, iyi insanlara sabırlar ve iyi seneler diliyorum."

YAZAR NOTU: Haberi ilk duyduğumda ben de aynı şekilde tepki göstermiştim. Ancak daha sonra Ukrayna'da bu şekilde intihar eden pek çok kişi olduğunu öğrendim. Hatta bu olaylar bir filme bile konu olmuştu. Ayrıca kadın o kelepçeyi internetten sipariş etmiş. Diyeceğim o ki, her 'ihtimali' göz önünde bulundurmak adli makamların ve gazetecilerin görevidir. Bu konuda Hıncal Uluç'un çarşamba günü köşesinde yazdığı enfes yazıya göz atmanızı öneririm.

Gaf'let kürsüsü

Denizli'de eşinden şiddet gören kadın evden kaçarak eski eşine sığındı. Ama eski eş onu sanayi sitesindeki bir dükkana kilitleyip, 24 saat yanına uğramadı. Kadını polisler zincirli kilidi kırarak kurtardı. (Kadının doğru tercih istatistiği: İkide sıfır!)

Zaptiye

Düşünüyorum da, Allah (C.C.), kullarının birbirlerini daha fazla öldürmelerine engel olabilmek için "Alın size ortak düşman. Bırakın birbirinizi de şu virüsleri öldürün" diyerek, koronavirüsü yaratmış olabilir mi?

Ne demiş?

"Hırsız, bir pisliğin içinde bir altın bulursa, bir ömür o pislikte altın arar." (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hırsızlığın kitabını yazan Hamdi Baba'nın sözü)

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