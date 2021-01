Son derece zor ve tehlikeli bir projeydi. Her şeyden önce bizim ekranlarımızda denenmemişti. Yerli ve milli bir süper kahraman yaratayım derken, teknik, içerik ve prodüksiyon olarak geri düşersen, alay konusu olabilirdin. Ayrıca bir süper kahramanı canlandırabilecek fizik ve yetenekte yerli oyuncu bulabilmek de bir başka güçlüktü. Hepsinin yanında, üreteceğiniz dizi her sahnesiyle Superman, Spiderman, Batman gibi dünyanın dev projeksiyonları ile mantık dışı bir denge gözetilerek karşılaştırılacaktı. Atv; yapımcı Mehmet Yiğit Alp (NTC) ve şahane bir oyunculuk sergileyen Şükrü Özyıldız ile bu işin de üstesinden gelmeyi başardı.

Akıncı'da, her işiyle çok takdir ettiğim yönetmen Veli Çelik'in performansı başta olmak üzere çok büyük bir emek ve fedakarlık var. Son bölümdeki şehir hatları vapurunun teröristlerden kurtarılması sahnesi için belli ki günlerce ter dökülmüş, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi de dahil olmak üzere neredeyse tüm İstanbul bu görüntüler için seferber olmuştu.

Biliyorsunuz, Akıncı aynı zamanda Bayraktar tarafından üretilen Türkiye'nin ilk uzun menzilli insansız savaş uçağının da ismi. Onun için de birileri "Yapılamaz" demişti. Aynı zihniyet Akıncı dizisi için de daha başlamadan alaycı bir üslup takınmıştı. Ama bilmiyorlar ki bu ülkenin Akıncı'sı bitmez. Yeter ki gölge etmesinler...

Son bölümle ilgili bir de küçük not: Örgütün İstanbul temsilcisi Cevdet, villasının bahçesinde golf oynarken, nişan alıp topu 50 metre uzaktaki karısının içki bardağının içine sokuyor. Gelin görün ki aynı Cevdet, elinde termo dürbünlü tüfekle yine 50 metre ötesindeki Akıncı'yı bir türlü vuramıyor. Cevdet'e tavsiyem, bir dahaki sefere golf sopası marifetiyle Akıncı'ya el bombası atması...



Aleyna Çakır muamması

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada Adli Tıp Kurumu, genç kızın cinayet sonucu değil, intihar nedeniyle hayatını kaybettiğine hükmetti.

Kafamda deli sorular... Bu rapor neden her zaman olduğu gibi bir ay içinde değil de, olaydan 8 ay sonra verilebildi? Olaydan önce Aleyna ile cinayet şüphelerini üzerinde toplayan sevgilisi Ümitcan Uygun'un binaya beraber girdiği güvenlik kamerası görüntüleri neden dikkate alınmadı? Aleyna'nın üzerinde bulunan sperm ve tırnakları arasındaki dokunun DNA'ları aynı kişiye ait iken, neden hâlâ Ümitcan Uygun'un örnekleri alınıp incelenmedi?

Bu dava daha çoook su kaldırır. Benden söylemesi... (Ben bu satırları yazdıktan iki saat sonra resmi makamlar Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alınıp, incelendiğini açıkladı. Nihayet! Ayrıca Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca tutuklandı)



Bravo BluTV, helal olsun Ümmiye Koçak

Bu köşenin eski okurları, Ümmiye Koçak'ı iyi tanırlar. Adana'da doğup, imkansızlıklar yüzünden ancak ilkokula kadar okuyabilen, tanıştığı ilk kitap olan Maksim Gorki'nin Ana'sından etkilenerek öyküler yazmaya başlayan, daha sonra gelin gittiği Mersin'de Arslanköy Kadınlar Topluluğu'nu kurarak haber bültenlerine ve gündüz programlarına konu olan, yazıp yönettiği Yün Bebek filmiyle New York Avrasya Film Festivali'nde 'Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' seçilen Ümmiye bacımız, pek çok kez köşemizi de onurlandırmıştı.

Ümmiye Koçak, Yün Bebek filminin daha fazla kadına ulaşması için yayınlayacak bir dijital platform aradığını sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu. BluTV bu talebe kayıtsız kalmadı ve film geçen hafta yayınlandı. (Geç haberim olduğu için ben de size duyuramadın ne yazık ki) BluTV'ye bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Bu arada Ümmiye Koçak'ın hayatını hâlâ film yapmayan yapımcıların kulağına da bu vesileyle su kaçırıyorum.





Gaf kürsüsü

Milyoner'deki yarışmacı Esra, "Hedefiniz ne?" diye soran Kenan İmirzalıoğlu'na "Buraya taksi ile geldim. Hedefim ilk iki soruyu bilip önce taksi paramı çıkarmak" diye cevap verdi. (Yarışmacı, "Etobur bir yırtıcı" şeklindeki üçüncü soruya jaguar yerine "Antilop" diyerek hedefine ulaştı!)



Zap'tiye

Beni kredi değerlendirme kuruluşlarının verdiği puanlar ilgilendirmiyor. Ne zaman ki Nobel ödüllü bilim insanlarımızın takipçi sayısı, kerameti kendinden menkul sözde fenomenleri geçer, o zaman 'güvenilir' ülke oluruz.



Ne demiş?

Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan ilginç bir tepki geldi: "Bir sen eksiktin..."