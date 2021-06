Atv'nin kült yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'i soluksuz seyretmemin onlarca sebebi var. Öncelikle bilgi okyanusuna yelken açmanın, şanslı bir korsan gibi bilgi hazinelerini heybeme doldurmanın hazzını yaşıyorum. Ayrıca yarışmacılar öyle renkli ve sıra dışı karakterler arasından seçiliyor ki, her bölüm ayrı bir 'diziye' dönüşüyor. Bir de 'hayat dersleri' var ki, onlar paha biçilmez. Örneğin, son bölümde yarışanlardan Afyonkarahisarlı girişimci Hacer Kester, Anadolu kadınının gücünü, iradesini, azmini ortaya koydu. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren, şimdi de açık öğretim fakültesine devam eden Kester, iki çocuk yetiştirmenin yanı sıra hem eşinin işlerine yardım ediyor, hem kendi tuhafiye dükkanını çalıştırıyor, hem de Güney kasabasındaki her türlü sosyal faaliyetin öncülüğünü üstleniyordu.

Ardından başı Türkçe ile sürekli dertte olan şarkıcı Demet Akalın'a bir gönderme geldi. Soru, "Demet Akalın isminin nasıl heceleneceği" şeklindeydi. Üniversite mezunu yarışmacı kızımız doğru yanıt "De-met-A-ka-lın"ı ancak seyirci jokeriyle bilebildi. Kenan İmirzalıoğlu ise kinayeli bir yorumda bulundu: "Hiç üzülmeyin, bunu bilemeyen sadece siz değilsiniz..." Zira Demet Akalın geçenlerde yaptığı bir paylaşımda 'ilköğretim' kelimesini "İlk-öğre- tim" şeklinde hecelemişti. (Doğrusu, "il-köğre- tim" olacaktı)

Günün tarih dersi ise ilginç bir sorunun içinde saklıydı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "1881 yılında Osmanlı hükümdarlığı altındaki Kudüs Sancağı'nda yapılan sayımda nüfus oranı ne şekildeydi?" diye sordu. Harward öğrencisi delikanlı, çift cevap jokeri kullanmasına rağmen doğru yanıta bir türlü ulaşamadı. Çünkü o tarihte Kudüs'ün neredeyse tamamının Müslümanlardan oluştuğuna bir türlü inanamıyordu. Oysa sorunun doğru yanıtı "Yüzde 85 Müslüman, yüzde 3,5 Yahudi" şeklindeydi.

Milyoner'deki sadece bir sorudan ibaret değildi. "Kudüs ve Gazze ile ne işimiz var, bize ne?" diye çemkirenlere de en güzel yanıttı...



Büyülü sucuk

Allah, Müge Anlı'nın aklına mukayyet olsun... Bu cümleyi her sezon en az iki kez bu sütunlarda yazıyorum. Çünkü Müge'nin Atv'deki Tatlı Sert programında karşılaştığı olaylar, en iradeli insanın bile akıl sağlığını kolayca kaybetmesine yol açacak cinsten.

Bu kez Müge bir ailenin evden kaçan kızının bulunması için çaba gösteriyordu. Kızın annesi dedi ki, "Kuzeni ona sucuk getirmişti. Meğer sucuk büyülüymüş. Kızım yiyince, kuzenine aşık olup, onunla kaçtı." Daha sonra Müge, annenin Ankara'ya gitmesini anlamlandırmaya çalışırken sordu: "Peki senin ne işin vardı Ankara'da? Sende mi büyülendin sucuktan?" Kadın yanıtladı: "Evet, sonra kendi kendime dedim ki ne işim var benim burada?"

Bu cümleden sonra Müge'nin 'kalakalmış' ifadesini, en son stüdyoda karşısına birdenbire Orhan Gencebay çıkan Hakan Altun'un yüzünde görmüştüm.

Allah'ım, sen Müge ile birlikte biz kullarının aklını esirge.



Ya kumpası destekleyenler?

Fenerbahçe Kulübü'ne yönelik 3 Temmuz FETÖ kumpasının failleri binlerce yıl cezaya çarptırıldı. Böylece Fenerbahçe hukuk nezdinde de aklanmış oldu

3 Temmuz 2011 ve sonrasını iyi hatırlıyorum. Kimlerin ne yazdığını, ne yazmadığını, hangilerinin sinsi sinsi el ovuşturup, "Beter olsunlar" dediğini de... Fanatizm gözlerine öyle bir katarakt indirmişti ki, FETÖ zulmünde sıranın eninde sonunda kendilerine geleceğini idrak edememişlerdi.

Hepsinin isimlerini ve yazdıklarını tek tek listelemek için sütunlarım yetmiyor. Ama merak ediyorsanız herhangi bir arama motoruna "3 Temmuz sürecinde kim ne demişti?" diye yazın. Karşınıza çıkan isimlere ve söylediklerine inanamayacaksınız.

Herkes unutur ama arşiv unutmaz.



Gaf kürsüsü

Celal Şengör, bir Youtube yayınında İlber Ortaylı'yı överken kendini kaybetti: "Ona her selam verdiğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu pe....nk ya!"



Zap'tiye

Bir hayranı, takım otobüsünden inen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın üzerine atlayıp ayakkabısını alarak kaçmış. İyi ki şortuna göz koymamış!..



Ne demiş?

60 yaşındaki Ayten Teyze, 27 yıllık kocasını terk edip, 38 yaşındaki Mustafa'ya kaçmasının hikayesini Esra Erol'da anlattı: "Termosumu açması için yardım istedim, sonra ona aşık oldum."