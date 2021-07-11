Ata Demirer hızla kilo veriyor. Son fotoğraflarını görenlerin ağzı bir karış açık kalıyor.

Bir de Ata'nın kilo vermesine karşı çıkanlar var ki, onları hiç anlamıyorum. Neymiş efendim, kilo verince Ata'nın sevimliliği ve komikliği kayboluyormuş. Sizi bilmem ama ben hiçbir zaman Ata Demirer'in göbeğine gülmedim. Çünkü o sadece fiziksel özelliklerini kullanarak mizah üretecek kadar sığ bir adam değil. Ayrıca bana göre kilo verdikçe, canlandıracağı karakter yelpazesi genişleyecek hatta belki eni konu dramlar çekecek.

Bir de "Ata sakın zayıflamasın" diyenlerin o kiloları sanki bir kostümmüş gibi görmelerini anlayamıyorum. Yahu şişmanlık demek, hastalıklara davetiye demek. Adam size sevimli ve komik görünmek için ölsün mü? Bu ne bencilliktir?



Ayılarımız ne kadar nazikmiş

Bu duyguya kapılmama sebep olan, National Geographic'de izlediğim bir belgeseldi. 'Boz ayının izinde: Sarıkamış' adlı belgesel için yerli ve yabancı pek çok uzman, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da boz ayıların peşine düşmüşlerdi. Amaçları, Türkiye'deki boz ayıların hayat biçimlerini ve beslenme alışkanlıklarını incelemekti.

Bölgede çalıştıkları 17 gün boyunca tam 11 vahşi ayıya kameralı tasma takıp onları 24 saat boyunca izlediler. Gördüklerine en tecrübeli, en görmüş geçirmiş olanlar bile şaşırdı. Zira ayıların en iri kıyım olanı, bir ardıç ağacının meyvelerini tek bir dalı bile kırmadan topladı. Sonra da gidip bir yamacın üzerinden gün batımını romantik bir şekilde izledi...

National Geographic'cilerden ricam, büyük şehirlerimizin kaldırımlarında yürürken sırf zevk için uçan tekme ile fidan kıran, Kadınlar Günü'nde 36 yıllık eşini yemek tuzlu diye bıçakla delik deşen ayılara da kameralı tasma takmaları... Çünkü onların hayat biçimlerini anlamamızın başka yolu yok... (Bu benzetme için tüm gerek ayılardan da özür diliyorum ayrıca)



Kuşbakışı Mavi Türkiye

Kuş Bakışı Türkiye belgeselini ilk kez bu sütunlarda okumuştunuz. Hani şu drone'larla çekilen, ülkemizin tarihi ve coğrafi güzelliklerine hepimizi bir kez daha hayran bırakan, Digitürk'ün müzik kanallarını sadece dinlenir değil, 'izlenir' kılan enfes belgesel...

Gelin görün ki, aynı ekibin bu kez Türkiye'nin nefes kesici kıyılarını, göllerini ve akarsularını havadan belgelemek için çekeceği Mavi Türkiye belgeseline destek başvurusu şimdilik Kültür Bakanlığı'ndan olumlu yanıt alamamış. Eminim bürokratik bir aksaklık ya da gecikme söz konusudur. Aksi halde 'Kuş Bakışı Türkiye' gibi bir referansa kimse kayıtsız kalmaz.

Bu arada devlet desteği olmasa da projeyi hayata geçirmeye kararlı ekip, şimdiden kolları sıvamış. Ama ellerini çabuk tutmalılar. Aksi halde görüntüleyecek 'mavi' Türkiye bulmakta güçlük çekebilirler.



EURO 2020'nin galibi

Avrupa futbolunda dananın kuyruğu bu akşam kopuyor. Ama bana soracak olursanız Euro 2020'nin galibi şimdiden belli. Ne İtalya, ne İngiltere... Reytinglerde tüm maçları dize getiren MasterChef kupayı haketti... İzleyici gol yemeyi değil, tütsülenmiş kereviz püresi yatağında Cafe de Paris soslu Beefstranogoff yemeyi (ya da yutkunmayı) tercih etti.



Gaf kürsüsü

Okurumuz Mustafa Kılıçarslan'ın tespiti: 04.07.2021 tarihinde NTV'nin10.00 haberlerinde, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yakalanması haberini yapan muhabir, Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın başkenti Sao Paulo şehrinde yakalandığını söyledi. Oysa Brezilya'nın başkenti Brasilia'dır.



Zap'tiye

Erzurum Valisi Okay Memiş şöyle demiş: "Benim için verimli bir dana yetiştiren kişi sanatçıdır." Bir hamlede 75 bin kişiyi dolandıran bir 'Tosuncuk' yetiştirdiğimize göre, milletçe sanatçı sayılır mıyız?



Ne demiş?

Neler Oluyor Hayatta programında "Eşiniz için takımınızı değiştirir misiniz?" anketine bir kadın izleyici şu mesajıyla katıldı: "Erkekler için bırakın takım değiştirmeyi, yastık yüzü değiştirmeye bile değmez..."