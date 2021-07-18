Bu karara varmamın sebebi TRT 1'de iki gün üst üste yayınlanan Mahrem belgeseliydi. FETÖ'nün ileride militan olarak kullanacağı kişileri daha çocukluk çağında nasıl ağına düşürdüğü, ailelerinin beynini nasıl yıkadığı bizzat yaşayanların ağzından aktarıldı.

Kuleli Askeri Lisesi'ne sokulacak ve daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütün maşası olarak kullanılacak gençlere sınav soruları önceden veriliyor, sağlık kurulu raporları anlaşmalı doktorlardan alınıyordu.

Çocuğun aklını önce bir ağabey çeliyor, daha sonra ilçe ve il eğitim imamları devreye giriyor, beyinleri yıkanıp Fetullah Gülen'in tutsağı haline getiriliyordu. İmamlar ile Kuleli'de okuyan askeri öğrenciler, casus filmlerine taş çıkartacak bir gizlilik operasyonu altında hücre evlerinde buluşuyorlardı.

Yani... İleride çirkin emellerine alet edecekleri subayları daha 14 yaşından yetiştiriyorlardı.

İşte "dünyanın en sinsi örgütü" demem de bundandı.

Belgesel, gazetelerin satır aralarında kalan ama pek çok kimsenin 'dehşetinden' haberdar olmadığı şok mangalarını da ekrana taşıdı. Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'ye bağlı olmayan, kendileri için tehlike olarak gördükleri öğrencileri 'şok mangası' adı altında FETÖ'cü eğitim subaylarının gözetiminde işkenceye tabi tutuyorlardı. Amaçları, onları liseden ayırmak ve kendi kadrolarına yer açmaktı. Bu insanlık dışı olay, Mahrem belgeseli sayesinde olanca şiddetiyle gözler önüne serildi.

Bana göre her belgesel 'haberci' olmalı. İnsanlara bilmediklerini, görmediklerini anlatmalı.

Mahrem'i bu yönüyle son derece faydalı buldum.

Dileğim, FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran bu yapımın bir dizi-belgesel olarak toplumsal hafızayı canlı tutması.



Bu kez BKM Mutfak'tan çıkmadı

BKM sayesinde Mutfak'tan çıkan komedyenlere alışmıştık.

Ama bu kez yanına uğurlu tik'imi attığım yeni stand-up'çı adayım BKM Mutfak'tan değil, MasterChef'in mutfağından çıktı.

Tunahan henüz 19 yaşında. Acayip bir doğaçlama espri yeteneği var. Dünya sevimlisi bir çocuk. Önce safa yattı, sonra bizim jüriyi avuçlarının arasına alıp, öyle bir yoğurdu ki, hepsi anında kulak memesi kıvamına geldi.

Hele Mehmet Şef kanaat bildirmekte zorlandığında "Hadi şefim, sokağa çıkma yasağına kalıcam" demesi yok muydu?..

Ben jüri üyelerini Acun dışında bu kadar güldüren başka birini görmedim. (O da patrona saygıda kusur etmemek için olsa gerek) Bir uğurlu tik de programın 'Cast Sorumlusu' Alpay Kazan'ın isminin yanına atıyorum. Zira bu sezon stüdyoya adeta bir rüya takımı sokmuş. Bu kadar çok 'karakterle' iki dram, bir sitcom çekilir vallahi...



Yazın şarkısı Martılar

Bana göre yazın en iyi şarkısı Edis'ten geldi: Martılar...

Oldum olası Latin müziği beni cezbeder, içimi kıpırdatır, enerji verir. Edis'in harika şarkısı Martılar da kıpır kıpır bir Salsa denemesi. Üstelik sözleri de çok güzel. Sevgiliye duyulan özlemi bu kadar hareketli bir ritim içinde öyle usul usul anlatıyor ki, bayıldım.

Salsa'dan Rap'e dönüşen bölümler ise tam bir usta işi.

Bu arada Edis'in hemen tüm şarkılarının tutması ve hayran kitlesinin giderek artması, "Pop yarışmalarından yıldız çıkmaz" diyenleri de utandıracak cinsten. Edis'i O Ses Türkiye'de keşfedip, "Acaba bana rakip olur mu?" diye düşünmeden, yarışma sonrasında da tam destek vererek bugünlere getiren Murat Boz'un da hakkını teslim etmek gerek.

Keyfimi bozan ise şarkının klibi oldu. Yahu böylesine iç açıcı bir şarkının klibi için karanlık bir gece kulübü seçilir mi? Çıksana ülkenin cennet sahillerine...

Haber versene yazın geldiğini...

Milletin zaten yıl boyu dört duvar arasında kalmaktan anası ağlamış, 'güneş, dans ve Salsa' aşısı yapsana ruhlara...



Şeref kürsüsü

Urla'da belediye zabıtası Erkut Özkocabıyık, motosikletini kaldırıma park edince bir vatandaş tarafından uyarılmış. Özkocabıyık da hemen kendine ceza yazıp aynı gün ödemiş. "Helal olsun" bile az kalıyor.



Zap'tiye

'Allı turna' olarak bildiğimiz flamingolar, vahşi sulama yüzünden suyu tükenen Tuz Gölü'nde öldüler. Allı turnam bizim ele varırsan, akıl söyle, vicdan söyle, ruh söyle...



Ne demiş?

"Birinci kuralım en iyisini ummak ama en kötüsü için plan yapmaktır." (Kanal D'deki Son Ültimatom filminden)