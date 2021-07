Yakından Kumanda'nın SMA hastası çocuklar konusuyla ilgili en fazla yorum yayınlanan köşe olduğu iddiasındayım. Çünkü hasta çocukların ve zor durumdaki ailelerinin dramlarını sona erdirmek için kendi kendime 'sonuna kadar mücadele' sözü verdim. Nitekim, önemli mesafeler de kat edildi. Devletimiz imkanları dahilinde yardıma koştu, yeni düzenlemeler yaptı. Ama henüz bürokratik engellerin tümü aşılmış değil. Her şey düzene kavuşana ve tüm çocuklara ilaç sağlanana kadar bizim de vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmamız, yardımlaşmamız, imeceye girişmemiz gerekir diye düşünüyorum. El verelim ki, hemen her gün haber bültenlerine yansıyan o çaresiz, o perişan görüntüler yüreğimizi yakmasın.

Daha önce de yazdım. SMA hastası çocuklar için televizyondan naklen yayınlanacak bir konser ve yardım gecesi meselenin büyük bölümünü çözecek, çocuklarımıza can suyu olacak. Geçen gün, hayırseverliğiyle tanınan sevgili Haluk Levent de sosyal medyadan benzer bir teklif getirince, bir kez daha yazma ihtiyacı hissettim.

Çağrım, tüm sanatçılara ve kanal yönetimlerine... Gelin, halkın bağışlarıyla katılacağı bir yardım gecesi düzenleyelim. Sanatçılar birer şarkı, şiir, gösteri ile canlı yayına katılsın. Telefonlar susmasın. Hem kendimiz eğlenelim, hem çaresiz çocukların ve ailelerin yüzünü güldürelim. Var mısınız?



Fenerbahçe'ye yakıştı mı?

Temmuz'un 19'u her yıl Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor. 19/07 tarihi, Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümünü simgelediği için. O gün Fenerbahçe'nin önemli bir hazırlık maçı vardı. Ligin iddialı ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacaklardı. Maçı FBTV canlı yayınlayacaktı. Saatler 19.00'u gösterdiğinde yeni sezondaki Fenerbahçe'nin kadrosunu ve Pereira ile değişen oyun sistemini izlemek üzere ekran başına geçtim ve tam 7 dakika sonra, saat 19.07'de o ekrandan ayrıldım. Çünkü maçı zemin seviyesinden sadece iki kamera takip ediyordu. Muhtemelen onlar da profesyonel kamera değil, cep telefonu irisi aletlerdi. Uzak kanatta ne olup bittiğini görmeye imkan yoktu.

Büyük Fenerbahçe'nin televizyonunun da büyük olması gerekir. Bir televizyon yazarı olarak takımımın televizyonundan utandım. Hem de 19/07'de saat tam 19.07'de... Yazık ki ne yazık...



Düşler nasıl büyüdü?

TRT Belgesel kanalının harika yapımı Küçük Düşler, Büyük İşler'i ta geçen yıl 25 Haziran tarihinde bu köşede yazmıştım, "Meğer Şanlıurfa'da Oxford varmış" başlığıyla. Küçük bir köy okulunda öğrencilerin bilim ile nasıl tanıştığından, bir çocuk, bir idealist öğretmen ve ona destek veren belgesel ekibiyle küçücük bir dersliğin nasıl bilim ve teknoloji sınıfına dönüştürüldüğünden söz etmiştim. Ama sonuna da küçük bir not düşmüştüm. "Tek itirazım ise belgeselin ismine. Doğrusu 'Büyük Düşler, Küçük İşler' olmalıydı. Bir çocuğun, okulunda bir bilim sınıfını düşlemesinin yanında iki tuğla, bir badana, üç beş cihazın ne 'büyüklüğü' olabilir ki?" demiştim.

Son bölümü izlemeye koyulurken bir de ne göreyim? Programın ismi 'Büyük Düşler, Büyük İşler" diye tadil edilmiş. Bu kadarına da razıyım. Teşekkürler...



Türkiye Feyyaz'ı sevdi

Feyyaz kim mi? Şu sıralar Akbank reklamında oynayan, gerçek adı da Feyyaz (Yiğit) olan sempatik oyuncu. Onu ilk olarak Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı 'Serbest' karakteriyle tanıyıp sevmiştik. Oyunculuğunun yanı sıra senaryo ve kitap yazan, müzisyenlik yapan Feyyaz Yiğit aynı anda üç reklam filminde oynamasıyla da (Teknosa, Akbank, Eti Wanted) hatırı sayılır bir rekorun sahibi.

Akbank reklamındaki başarılı performansı ve özellikle 'sahiciliği', genç oyuncuyu önümüzdeki günlerde ekran ve beyaz perde de daha fazla göreceğimizin bir işareti. Uğurlu tik'imi attım bir kere isminin yanına...



Ne demiş?

"Sinan Akçıl'ın şarkıları Bodrum kadar pahalı." (Akademi Türkiye yarışmasıyla şöhreti yakalayan şarkıcı Deha Bilimlier'in yakınması)



Şeref kürsüsü

Hatay'da denize imrenerek bakan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşı sedyeye yatırarak ona hayatının ilk deniz keyfini yaşatan cankurtaran Oğuzhan Buğra Çevik ve arkadaşları herkesin gönlünü fethetti.



Zap'tiye

Bayramda büyük başarı sağlayan Kurban Yakalama Timleri bayramdan sonra da vergi kaçıranların peşine salınsın!