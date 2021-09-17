TRT 1'in sıra dışı dizisi Masumlar Apartmanı gerilim düzeyi son derece yüksek, izleyicilerini derinden sarsan bir bölümle yeni sezona merhaba dedi.

Özellikle İnci'yi kaybettikten sonra apartmana ilk kez dönen Han'ın babasıyla konuştuğu sahne belleklere kazınacak cinstendi. Han "Ben sonumun senin gibi olmasını istiyorum baba. Senin gibi olmak istiyorum. Herkesi unutmak... Şu kafamın içinde sadece o kalsın. O ve ben... Yalnızca ikimiz..." dedi. Allah kimseyi bir Alzheimer hastasına gıpta edecek kadar çaresiz ve divane eylemesin.

Bu arada Safiye'nin evi su basmış halde görüp delirdiği sahne izleyenleri çok zorladı. Ben olsam şampuan firması yerine papatya çayını diziye sponsor yapardım. Zira Masumlar Apartmanı antidepresan almadan izlenmez hale geldi.



'Kafkas Kartalı' Hızır Reis

Neredeyse tüm ünlüler yaz tatilini güney sahillerinde ya da dünyanın turistik cazibe merkezlerinde geçirirken, Oktay Kaynarca, bu süre içinde Türk cumhuriyetlerini gezdi. Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin soluk soluğa izlendiği Kazakistan ve Özbekistan'da büyük ilgi gören Kaynarca, yörenin kostümlerini deneyerek ilginç kılıklara da büründü.



Kaynarca'yı sosyal medyadan büyük bir ilgiyle takip ettiğim için Türk cumhuriyetlerine yaptığı geziyi neredeyse adım adım izledim. Yurt dışındaki takipçileri de ona sosyal medyada "Kafkas Kartalı" lakabını taktılar. Belli mi olur? Belki de bu unvan bir film ya da dizi projesiyle hayata geçer...



Yeni haber sunucumuz: Aslı Hünel

Uzunca bir süredir Cem Küçük'ün TGRT ekranlarında sunduğu Günaydın Türkiye adlı sabah kuşağı haber programını ilgiyle izliyordum. Bu hafta bir de baktım ki kendisine bir partner edinmiş. Aslı Hünel...

Asıl mesleği şarkıcılık olan Hünel'in meğer çocukluğundan beri en büyük hayali haber spikeri olmakmış. Bu hayalini gerçekleştirdiği için son derece mutlu olduğu görülen ünlü sanatçı, program için sabah dörtte kalkıyor, tüm gazete ve haber sitelerini okuyor, boş zamanlarını da haberciliği öğrenmek için harcıyormuş.



Şimdilerde haber masasında ekonomi uzmanlarına "Merkez Bankası 23 Ekim'de faiz indirimine gidebilir mi?" filan diye soran Aslı Hünel'in önündeki yol uzun ve zorlu. Hatalarını, sevaplarını yazmak için henüz vakit erken. Onun ısınma turlarını izlerken, şimdilik sadece başarılar dileyebiliyorum.

İçimden geçen ise haber masalarına ünlü şarkıcılardan önce iletişim fakültelerinden mezun, yetenekli ve hevesli pırıl pırıl gençlerin geçmesi...



Gaf kürsüsü

İzmir'deki depremde 36 kişiye mezar olan apartmanın müteahidi şöyle dedi: "İlkokul mezunuyum. İnşaatla ilgili bir eğitimim yok. Ama bu işe çok emek verdim."



Zap'tiye

Vaka sayıları ve ölüm oranları giderek artıyor. Artık maskeleri her iki dirseğe de takmak lazım!



Ne demiş?

"Büyük yalanları inşa etmek için küçük gerçeklere ihtiyaç vardır." (Show TV'nin yeni dizisi Yalancı'nın fragmanından)