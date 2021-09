Bu köşenin okurlarının sosyal duyarlılıkları için Allah'a her gün şükretmem gerekiyor. Zira öyle ince, öyle naif, o kadar doğru tespitleri oluyor ki, okuduğumda "İşte gerçek gazetecilik refleksi budur" deyip, kutluyorum onları.

Köşemizin aktif okurlarından Korhan Kolcu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro istasyonlarına astırdığı bir afişi mükemmel bir şekilde analiz etmiş:







"Yüksel bey merhaba, dün sabah İstanbul Metrosu'nda gördüğüm afişi sizinle paylaşmak istedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan afiş beni çok üzmüştür. Keşke daha kibar ifade edilseydi. Her gün çok sayıda turistin kullandığı metroda İstanbulların rencide edildiğini düşünmekteyim. Komik olsun diye asılmış olabilir ama ben hiç gülmedim. Bu afişe sadece turistler güler. Eğer onun içinse başarılı olmuş ama bu milleti o kadar da cahil görmeyin. Maskenin nasıl takılacağını komik resimlerle anlatmışlar ama maskenin öyle takılmayacağını 5 yaşındaki çocuk bile biliyor. Yabancı bir turist gördüğünde bize karşı olan duygularını ve düşüncelerini siz düşünün..."



Bu nasıl habercilik?

Tansu Sarı kardeşimin fazla mesaisi sürüyor. Sırada gündüz kuşağı reality show programlarına yönelik eleştirileri var:

"FOX'daki Fulya İle Umudun Olsun programında Firdevs Özkaya ve Selin Kuru adlı evli kadınları kandırarak kaçıran hatta Firdevs Özkaya'dan evlilik dışı bir çocuğu olan Kazım Öztaş; sunucu Fulya Öztürk, Avukat Handan Bakbak ve Psikolog Esra Ezmeci tarafından yerden yere vuruldu. İyi de bu kadınların hiç mi suçu yok? Kazım Öztaş bu kadınların kafasına silah mı dayadı? Programcılık sadece kadını mağdur göstermek değildir..."

Tansu bir çimdik de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, derslerine çalışmayan sunucularımıza atmış. Örneği ise Söylemezsem Olmaz'dan vermiş:

Bircan Bali: Kanser sonrası Canan Ergüder'in yeniden dönüşüne ne diyorsun?

Deniz Akkaya: Konumuzla ilgisi yok ama Canan Ergüder gibi Burçin Terzioğlu'nu da ben bu arada çok beğeniyorum.. Dizisi başladı inanılmaz iyi oynuyor...

Seren Serengil: Hangi günler? Ben kaçırdım...

Bircan Bali: Evet Yalancı dizisi sanırım cumartesi günü. Çünkü pazar günü tekrarını izledim... (Oysa cuma günü) Peki Yalancı dizisini izledin mi?

Deniz Akkaya: Yok....



Seyirciye saygısızlık

Köşemizin düzenli okurlarından değerli öğretmen Günseli Eyüboğlu, Teve 2'nin seyirciye saygısızlığını dile getirmiş:

"Uzun bir süredir Adını Feriha Koydum dizisinin tekrar bölümlerini izliyordum. Hatta saat 14.00 ile 16.00 arasında diziyi izlemek için işlerimi bile erteliyordum. Ancak geçen hafta final bölümü gelmeden diziyi aniden bitirdiler. Yerine Aşkı Memnu dizisinin artık ezberlediğimiz bilmem kaçıncı tekrarını koydular. Bunun seyirciye büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum."



Falaka reklamı

Şair ve radyo programcısı dostum Gökhan Karaduman yerinde tespitiyle yine 12'den vurmuş:

"Merhaba Yüksel Ağabey, iki gündür sinirlerim tavan yapınca duramadım... Ekranlarda bir falakacı kargocu haberi dolanıyor. İlgili konu normal şartlarda +18 kapsamında ama bizim habercilerimiz gerek yazılı gerek görsel basında 7'den 77'ye herkesin göreceği yer ve saatlerde alenen yayınlıyorlar. Dünyanın her yerinde ve her statüde bu tarz fantezileri olan insanlar zaten var da, çoluk çocuğun televizyon izlediği saatlerde bu yayının ekranlarda ne işi var?"



Zap'tiye

Almanya'da bilim adamları sera gazı etkisini azaltmak için ineklere ödül-ceza yöntemiyle tuvalet eğitimi vermişler. Bu sayede 16 inekten 11'i tuvaletini belirli alanlara yapmayı öğrenmiş. Keşke aynı yöntem, çevrenin içine eden insanoğluna da uygulansa!..



Ne demiş?

"Eşiniz eve gelince telefonunu uçak moduna alıp ters biçimde masaya koyuyorsa, o uçaktaki tek kişi siz değilsiniz demektir." (Sosyal medyadan)



Gaf kürsüsü

"Balığın şeylerini alıyorum, süzgeçlerini..." (MasterChef yarışmacısı Hamza yüzgeç ile süzgeci karıştırırken)