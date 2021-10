Yalanım yok... Dizimi özledim. Bu köşenin devamlı okurları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı ilk bölümünden bu yana büyük bir ilgi ile izlediğimi bilirler. Bu nedenle dizimden ayrı kaldığım bu yaz bana pek uzun geldi.

Eşkıya'yı neden mi seviyorum? Şiddete aşık olduğum, mafyaya özendiğim için değil tabii ki. Bunlar dizinin fonu. Özünde ise insanların mafyadan uzak durması gerektiğini gösteren ince mesajlar, gerçek hayatın orta yerinden derin felsefeler yer alıyor.

Bu yıl Eşkıya iki yeni karakterle izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel bolca 'racon' kesilen bir diziye pek yakışacağa benziyor. Onu şöyle paltosunu sırtına atmış, boynunda beyaz atkıyla düşürüyorum da, hiç yadırganmaz vallahi. Ama benim asıl merak ettiğim Levent Ülgen'in performansı. Malum, onu genellikle mizahi karakterlerde izlemeye alıştık. Bu yeni rol onun parlak kariyerinde yeni bir tramplen olacağa benziyor.

Bir süredir salı günlerim pek boş, pek anlamsız. Gel yeni sezon geeel!..



Reddetmek daha mı havalı?

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödülleri her yıl biraz daha tartışmalı hale geliyor. Özellikle de adayların belirlenmesi sürecinde 'aday gösterilen kişinin rızasının bulunmaması' itiraz ve protestolara sebep oluyor.

Bu yıl da benzer olaylar yaşandı. Adayların belirlenmesiyle birlikte En İyi Televizyon Programı ödülüne aday gösterilen Milliyet yazarı Candaş Tolga Işık ve En İyi Erkek Şarkıcı adayı olarak ismi geçen şarkıcı Güvenç Dağüstün ile Redd grubunun solisti Doğan Duru sosyal medya aracılığıyla adaylığı reddettiklerini açıkladılar.

Candaş Tolga'nın 'şövalye ruhu' taşıyan açıklaması takdir gördü. "Ekranlarda yüksek reytingler alan pek çok program varken bu adaylığı kabul etmiyorum" diyerek yarışmadan çekildi. Güvenç Dağüstün ise politik gerekçeler ortaya koyarak, Hürriyet gazetesinin yayın politikasının kendisine uymadığını belirterek adaylığı kabul etmedi.

Adaylık güzel. Ödül almak daha da güzel. Ama ödül aldığınızda, ödülü reddettiğiniz kadar medyada yer almıyorsunuz. Tabii ki bu arkadaşlarımız sırf medyada yer almak için adaylıkları reddetmiş değiller. Yine de ödülü reddetmek, ödül almaktan daha 'havalı' görünmüyor mu?



Emre'den Çok Güzel Hareketler

Pazartesi akşamı Çok Güzel Hareketler izleyicilerini büyük bir sürpriz bekliyordu. Eski milli futbolcu, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu kendisiyle ilgili bir skeçte oynadı. Hem de ne oynamak... Vallahi abartmıyorum, Emre'yi al, her hafta bir skeçte oynat, kimse yadırgamaz.

Skeç, Emre'nin sahalardaki asabiyeti üzerineydi. Yardım almak için bir psikiyatrın yolunu tutan Emre'nin skeçte kendisiyle dalga geçmesi de özgüveninin yüksekliğini gösteriyordu.



Bu arada canlandırmalar sırasında Emre'nin eşi Tuğba hanıma kucağında bir kuzu ile evlilik teklif ettiğini de öğrendik. Meğer Emre ile eşi flört ettikleri dönemde birbirlerine hep "Kuzum" diye hitap ediyorlarmış. Emre de bundan cesaret alarak, 'unutulmaz' olsun diye evlilik teklifini kucağında bir kuzuyla yapmaya karar vermiş. Kuzunun boynundaki kırmızı kurdeleye de bir tektaş yüzük asmış. (Yaratıcılığa bakar mısınız?) Ama sevgilisinin apartmanının önünde beklerken kuzucuk sürekli pislediği için apartman görevlisinden fırçayı da yemiş...

Ah be canım kardeşim, keşke aynı sempatik hali, hakem başlama düdüğünü çaldıktan sonra da koruyabilseydin. Neyse, umarım bu hırsın ve azmin yeni adresin Başakşehir'in başında işine yarar...



Gaf kürsüsü

Atv'deki Milyoner'in tıp fakültesi mezunu, uluslararası bilgi yarışmalarında dünya üçüncüsü olan yarışmacısı "Filika hangi taşıtlarda bulunur?" sorusuna "Metrobüs" yanıtını verip, üçüncü soruda elendi. (Filika, deniz taşıtlarındaki kurtarma sandallarına verilen isimdir.)



Zap'tiye

Geçen hafta sosyal medya 7 saatliğine kesintiye uğrayınca korktum. Kendim için değil. 'Fenomenler' birer birer kendilerini camdan atacak diye...



Ne demiş?

"Instagram ve TikTok büyük bir ahlaksızlık ve pornografi." (Okan Bayülgen'in Tarafını Seç programındaki sözleri)