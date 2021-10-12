Son aylarda ekrana sürdüğü hemen her dizisi tutan Atv, yeni sezona da fırtına gibi başladı. Kanalın ateşleyeceği son ağır topu ise Destan adlı yeni tarihi dizi olacak.

Geçenlerde Riva'daki muhteşem setini de ziyaret etme fırsatı bulduğum Destan'ın yapımcısı Bozdağ Film'in sahibi Mehmet Bozdağ ile dizi üzerine uzun uzun sohbet ettim. Hikayenin sahibi de olan Bozdağ, filmin konusunu Kuruluş Osman'ın platosunda dolaşırken bu atmosferden aldığı ilhamla yazdığını söyledi.

Hikaye, 7'nci yüzyılda Türklerin İslamiyet ile tanışmak üzere olduğu bir dönemi anlatıyor. Dizinin hikayesiyle ilgili fazla detaya giremiyorum. Çünkü sürprizin tadını kaçırmak niyetinde değilim. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki, dizinin merkezinde güçlü bir Anadolu kadını figürü yer alacak. O kadın, hiç kimsenin beylik için şans tanımadığı bir çocuğu alıp, iktidarın zirvesine taşımak adına savaş verecek.

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrollerinde yer alacağı dizi için hiçbir masraftan kaçınılmadı. Riva'daki Kuruluş Osman setinin bulunduğu arazide kocaman bir kale, çarşılar, yollar, obalar inşa edildi.

Peki bu dizi için neden mi bu kadar iddialı konuşuyorum? Mehmet Bozdağ bana dizinin tanıtımı için çekilen bir teaser'ı (tanıtım klibi) gösterdi. O bir dakikalık görüntü bile tüylerimi ürpertmeye yetti. Belli ki Atv önümüzdeki günlerde ekranda yeni bir 'Destan' yazacak...



Bergen etkisi mi?

Adı Yasemin Uzunçelebi... Geçen haftanın en dramatik, en dehşet verici olayının mağduru bir kadın... Sevgilisinden ayrılıp, kendine yeni bir hayat kurmak üzere evinde bavullarını toplamak üzereymiş. Ayrılık kararını hazmedemeyen sevgili, kadının evine gelmiş ve ne olduğu henüz tespit edilemeyen bir kimyasalı sevgilisinin başından aşağı boca etmiş. Son derece yakıcı olan madde yüzünden kadının dokuları, kemiklerine kadar erimiş. Bir gözünü kaybetmiş, diğerinin durumu da kritikmiş. Kadıncağız hastane odasında ölümle pençeleşiyormuş.

Olay benim gibi sizin de aklınıza şarkıcı Bergen vakasını getirmiştir muhtemelen. Şu sıralar Bergen'in hayatını anlatan filmin çekimleri başlayacağı için konu hep gündemde. Hatta Bergen'in yüzüne önce kezzap atıp daha sonra da onu öldüren saplantılı aşıkla televizyon kanallarında, gazete sütunlarında uzun uzun röportajlar bile yapıldı. Acaba diyorum, olayın yıllar sonra yeniden deşilmesi, bu denli ayrıntılı anlatılması, Yasemin Uzunçelebi'nin başına gelen olayın sebeplerinden biri olabilir mi? Cevabı verecek olan psikologlar. Ama biz medya mensupları olarak onların yorumlarını beklemeden, 'eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmesi muhtemel' böylesine hassas konuları işlerken biraz daha özenli davranabiliriz gibime geliyor.



Çok bilinmeyenli denklem

Hatay'daki olayı haber bültenlerinde izlemiş olmalısınız. 18 yaşında bir genç kız 10 lira vermediği için kendisini satırla kovalayan sevgilisinden kurtulmak için tavla oynayan esnafın yanına sığındı. Tavla partisindeki beş kişi, satırlı caniye müdahale etmeyip, sadece seyretmekle yetinince, adam sevgilisini üç satır darbesiyle yaraladı ve elini kolunu sallayarak uzaklaştı. O beş adam, yerde acılar içinde kıvranan genç kıza müdahale bile etmediler.

Olayı izlerken defalarca kendimi o adamların yerine koymaya çalıştım. Ama yok, anlayamadım. İstediğin kadar şoka gir, dilediğin kadar travma geçir, yine de bir şeyler yaparsın. Hiçbir şey beceremezsen o tavlayı alıp, saldırganın kafasına indirirsin...

Ertesi gün aynı genç kızın adliye önündeki görüntülerini izleyince ikinci şoku yaşadım. "Ne olur sevgilimi tutuksuz yargılayın" diye polislere yalvarıyor, kendini yerden yere atıyordu. Sonra yeniden düşündüm. Ya o esnaftan biri müdahale edip de hayatını kaybetseydi? Esnafın ailesi de ertesi gün, uğruna ölüme gidilen o kızın hallerini görseydi ne yapardı? Haydi gelin de çıkın işin içinden...



Gaf kürsüsü

İdo, evden kız alma merasimi sırasında sarışın eşi Yasemin Şefkatli için "Esmersen güzelsin" şarkısını çaldırmasın mı?



Zap'tiye

İstanbul'da Arapça kurslarına ilgi patlamış. Vatandaş taksiye binebilmenin başka yolunu bulamamış olsa gerek.



Ne demiş?

"Instagram akrabam çıktı... Göçüp duruyor..." (Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'in ilginç tweeti)