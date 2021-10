Benim gibi pek çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tutkunu için müjde geldi. Atv'nin sevilen dizisinin 26 Ekim Salı akşamı 200'üncü bölümüyle ekranda olacağı açıklandı.

Hiçbir karakteri eskitmemesiyle bilinen Eşkıya bu sezon pek çok sürprize gebe. İşin tadını kaçırmamak için bildiklerimi şimdilik kendime saklayacağım. Ama seyirciyi şoke edecek kayıpların yaşanacağını, onların yerine herkesin aşık olacağı yeni karakterler geleceğini söyleyebilirim.

Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in yeni sezonda dizide yer alacağını Yakından Kumanda okurları bu sütunlardan öğrenmişlerdi. Siz o yazıyı okuduktan sonra yeni kadro giderek genişledi. Oyuncular arasına 11 isim daha katıldı. Hem de ne isimler? Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan da Eşkıya'ya katıldı. Ve son bomba: İlker Aksum da önemli bir karakteri canlandırmak üzere bu sezon Eşkıya'da olacak.

Tezkere bekleyen askere döndüm... Şafak 10... Gel 26 Ekim, geeel!..



Önce telefonum yaşasın!

İstanbul Esenler'deki yangın haberinde pek çok kişinin dikkatinden kaçan bir ayrıntı vardı. Ailenin mahsur kaldığı dairenin penceresinin altına mahalle sakinleri branda germişlerdi. Canını kurtarmak isteyen felaketzedeler birer birer kendilerini brandanın üzerine atıyorlardı. O sırada pencerede bir genç kız belirdi. Kız, önce cep telefonunu brandaya attı sonra da kendini aşağıya bıraktı...

Cep telefonlarının hayatımızda nasıl büyük bir yere sahip olduğunu anlatan 'üç saniyelik bir belgesel' gibiydi. Düşünün, içerisi alev ve duman kaplı. Yaşamınız saniyelerle pamuk ipliğine bağlı. Ama siz kendinizden önce cep telefonunuzun 'hayatını' gözetiyorsunuz.

İşin sosyolojik ve psikolojik tarafı bir yana, ben o telefon firmasının reklam ajansının yerinde olsam, yeni kampanyamda bu görüntüleri kullanırdım.



Aaa! Altın Portakal varmış?..

Size "Bu yıl Altın Portakal'da en iyi film ödülünü hangi yapım aldı?" diye sorsam kaçınız doğru yanıt verirsiniz? Okul Tıraşı'nı bilmeyenleri kınamıyorum. Çünkü Altın Portakal 'Altın Portakal' olmaktan çıkalı uzun zaman oluyor. Ne yazık ki, Tamer Karadağlı sahnede sıkılıp da Nihal Yalçın'ın eline ödülü tutuşturmasaydı, Altın Portakal'dan kimsenin haberi olmayacaktı. Ben de festivalde olup bitenleri -sağ olsun- her gün bültenleriyle beni haber bombardımanına tutan sevgili PR'cı arkadaşım Bircan Silan sayesinde öğrendim zaten.



Altın Portakal eskiden benim haber cennetimdi. Düzenli olarak hemen her yıl gider, haberci olarak tıka basa beslenirdim. Ama birkaç yıldır gitmiyorum. Çünkü Altın Portakal festival olmaktan çıktı, siyasi bir müsamereye dönüştü. Belediye kimdeyse, onun festivali oldu. Yedinci sanat, siyasi menfaatlere kurban edildi. İdeoloji ötesi propaganda filmleriyle kirletildi. Kimsenin anlamadığı karanlık ve kasvetli filmlerle yönetmenlerin toplu tatmin platformuna dönüştürüldü. Oysa eskiden sadece açılış korteji bile gazetelerin ilk sayfa manşetlerine taşınırdı.

Bence eleştirmek yerine, yatıp kalkıp Tamer Karadağlı'ya şükretsinler. Sayesinde pek çok kişi Antalya'da bir film festivali yapıldığından haberdar oldu.



Gaf kürsüsü

Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster?'in yarışmacısı "Bugünden sonraki günü ifade eden kelimenin doğru okunuşu hangisidir? a) Yaarın b) Yarın c) Yağrın d) Yağarın" sorusunun doğru yanıtı için seyirci jokerine başvurmasın mı? (Ağzını yaya yaya konuşan ünlüler yüzünden millet bu hale geldi)



Zap'tiye

Müge Anlı gösterdi ki, kırsaldaki kriminal olayların ve ahlaksızlıkların en büyük nedeni, erkeklerin köy kahvelerinde yaptıkları dedikodular. Belli ki kahvelerde dedikodu yapmak yasaklansa, köylerimize huzur gelecek...



Ne demiş?

Sabahların Sultanı programından bir diyalog: Seda Sayan: Şenay benim Çin burcum ne? Astrolog Şenay Devi: Öküzsün!