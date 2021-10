Değerli okurumuz Murat Mutlu, son günlerin önemli gündem maddesi taksiciler meselesine farklı bir açıdan yaklaşmış:

"İyi akşamlar Yüksel Bey, dizilerde en ücra yerde bile taksiye ihtiyacınız olduğunda anında taksi bulunmasına alıştık. Nedense dizilerde taksi şoförleri 'Kısa mesafeye gitmem', 'Ben karşının taksisiyim' ya da 'Şoför değişim saati, aracı teslim edeceğim' gibi bahanelere sığınmıyorlar. Bu akşam FOX'da Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin üçüncü bölümünün tekrarı yayınlandı. Adam, karısını bıçakla kovalarken ve elinde bıçağı sallarken 'Taksi' diye bağırıyor ve anında taksi gelip bu müşteriyi almak için duruyor. Halk panik içinde, adamın karısını elinde bıçakla zorla taksiye binmeye zorlamasını izlerken, taksi şoförü bu suça ortak olmak için beklemeye devam ediyor. Daha sonraki sahnelerden birinde lüks semtte bu zavallı kadın avukatlık ofisinin bulunduğu plazadan korkup kaçmaya çalışırken cüzdanını düşürüyor ama anında gelen taksiye biniyor ve taksi şoförü cüzdanını kaybeden kadını istediği yere ücret almadan götürüyor.







Bu diziden çıkardığım sonuç şu: İstanbul'da taksi sorunu yok. Elinizde bıçak, karınızı ya da başka birini kaçırmaya kalkarsanız, taksi şoförü size yardımcı olacaktır. Cüzdanınızı düşürürseniz, istediğiniz yere para ödemeden taksiciler sizi götürecektir... Tabii bu söylediklerim gerçek değil. İstanbul yerine hayal aleminde yaşayan senaristlerin fantezileri..."



Avukat bunu nasıl bilmez?

Abbas Erdöl adlı okurumuz, Kalp Yarası dizisindeki hukuki hatalara değinmiş:

"1- Kalp Yarası'nın 18/10/2021 tarihli 24'üncü bölümünde aynı zamanda avukat olan Ferit, boşanma davasını Ayşe'nin, Ayşe de Ferit'in açtığını zannediyor. Kendilerine gelen tebligatta davacının ve davalının kim olduğu zaten yazar. Senaryo gereği avukat olan Ferit'in bunu bilmemesi imkansız.

2- Anlaşmalı boşanma davası sonucunda boşanma kararı verilse bile taraflar, pişman olurlarsa bu kararı yasal yollarla bozdurabilirler. Karardan sonra davayı kendilerinin açmadıklarını öğrenen çiftimiz, 'Her şey bitti' diyor. Ayşe neyse de, Avukat Ferit kararı istinaf mahkemesine taşıyabileceklerini, hatta davadan feragat ederek evliliklerini kurtarabileceklerini bilir. Size saygılarımı sunuyorum."







Yeni mesaj uygulaması (!)

Köşemize sürekli katkı veren okurlarımızdan Murat Aydın, Esra Erol'da programında izlediği olayı mizahi bir yaklaşımla kaleme almış:

"Ve bir mesaj uygulamamız daha oldu: Esra Erol'da programında eşinden ayrılmak istemeyen bir bey, eşinin kendisini mesaj ve haberleşme yollarını kapatması sonucu eşinin IBAN numarasına bir miktar para yollayıp açıklama bölümüne de ayrılmak istemediğini ve barışmak istediğini yazmış. İşte yaratıcılık diye buna denir."



Paris deyince...

Geçen hafta bir okurumuzun İBB bülteninde tatile gidilecek yer olarak Paris'in ballandıra ballandıra anlatılmasını eleştirmiş, her konuda kuyumuzu kazmaya çalışan Fransa'nın belediye eliyle onore edilmesine tepki göstermişti. Bakın değerli okurumuz Ramazan Budaklar, olayı nasıl yorumlamış:

"Hayaller 'Dillerdeki Paris', gerçekler ise kokusuyla burunlardaki Paris! Paris güzellemesi yapmak gündemdeki konularımıza en zıt şey! Ancak terör güzellemesi yapanların bunu yaptığını görmek hiç de şaşırtıcı değil! İBB deyince nedense artık PYD, YPG benzerimsi bir şey akla geliyor! Ya da LGBT! Olumlu bir şey düşünemiyor insan. Bu belki de tarihte ilk defa oluyor."

Bir başka okurumuz Gupse Mutlu da İBB'ye bu konuda tepki gösterenlerden:

"Okurunuz Zeynep Kolcu güldürdü beni sabah sabah. Her fırsatta Yunan reklamı yapan, Makarios'un heykelini diken, tek görevi Erdoğan düşmanlığını pompalamak olan bir İBB Başkanı'nın, bomboş icraatlarına neden şaşıyor acaba Zeynep Hanım? HDP oylarıyla seçilmiş birinden nasıl vatan, millet, hizmet aşkı bekleniyor, anlamak mümkün değil. Bir an evvel uyanmalarını beklemek sanırım boş bir umut bizler için. Yazık! Saygılarımla..."



Ne demiş?

"Canlılar ikiye ayrılır. Bir, canlılar... İki, Erzincanlılar.." (Atv'nin Hafta Sonu Kahvaltı Haberleri'ni sunan İbrahim Sadri'den hemşerilerine anlamlı selam)



Gaf kürsüsü

Akif Beki ile Saba Tümer'in yer aldığı Flash TV'nin billboardları caddeleri süslüyor. Ancak her ikisi de kanalla anlaşamadıklarını açıkladılar.



Zap'tiye

Dünyayı büyük bir kıtlık tehlikesi beklerken insanlık kafasını sosyal medyadan kaldırıp da tehlikeyi göremiyor. Yakında Tık'a Bas'a aç kalacağız!..