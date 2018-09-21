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BÜLENT CANKURT
21 Eylül 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Ortalığı karıştıran fotoğraf

'nın eşi , tasarımcılığa soyunup Atasay için özel bir takı koleksiyonu hazırlamıştı. Ancak Subaşı'nın koleksiyonundaki bazı modeller, başka bir Türk markası Tullia'nın tasarımlarıyla birebir aynı çıkınca, İstanbul'un elitleri bu durumu dillerine dolamıştı!
Ancak Şeyma Subaşı'nın tasarladığı takıların 'çalıntı' olduğu iddiası ayyuka çıkınca, Tullia'nın yetkilileri, "Atölye kaynaklı bir hata. Ortada bilerek yapılan bir emek hırsızlığı yoktur" açıklaması yaptığı için kalem oynatmaya gerek görmemiştim...

TAKİPÇİLERİ PAYLAŞTI
Ancak sosyal medyada, Acun Ilıcalı'nın eski eşi 'ın müdavimi olduğu Tullia marka bir takıyla fotoğrafını görünce yazmadan olmaz dedim!
Takipçileri, Zeynep Hanım'ın aylar önce markayı etiketleyerek Instagram'a koyduğu bu fotoğrafı, tekrar dolaşıma sokmuş. Altına da Şeyma Subaşı'nın Instagram'da gizlice Zeynep Yılmaz'ı takip ettiğini (stalk'ladığını) ve Tullia markasını da onda görüp keşfettiğini yazmışlar. Olayın aslı nedir bilemiyorum ama Şeyma Subaşı'nın tasarımlarının, Zeynep Yılmaz'ın müdavimi olduğu markanın tasarımlarıyla karışması sizce de manidar değil mi?

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