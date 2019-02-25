Cuma öğlen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun davetlisi olarak bir grup gazeteci Ankara yollarına düştük. Dünya Kupası biletini ilk kez elemelerin bitimine iki maç kala garantileyen Ay-yıldızlı ekibimizi Slovenya karşısında izlemeye gittik. İyi ki de gitmişiz... 12 Dev Adam, her zaman desteğini fazlasıyla hissettiği başkent seyircisine teşekkür için çıktığı Slovenya maçından da alnının akıyla çıktı.



EFSANE EKİP FEDERASYONDA

Maç öncesi, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan ile sohbet ettik. Başkan, A Milli Takım forması ile 2001'de Avrupa, 2010'da ise dünya ikincilikleri yaşadığı arkadaşlarından dördünü TBF'de göreve getirmiş. Ömer Onan, Hüseyin Beşok, Kerem Tunçeri ve Haluk Yıldırım'ın da aralarında olduğu, efsane 12 Dev Adam kadrosu üyelerinin hedefi büyük. İlk hedeflerinin tesis olduğunu söyleyen başkan, yeni Abdi İpekçi projesinin hızlanması için çaba sergilediklerini söylüyor. İkincisi ise hem federasyonun, hem kulüplerin ekonomik gücünü artırmak. Üçüncüsü biraz ütopik ama keşke olsa... Başkan, basketbolun futbolu geçip Türkiye'nin bir numaralı sporu olmasını istiyor.



GENÇLER ÇOK BAŞARILI

Başkan, bunun için de başarının şart olduğunu söylüyor. Üst düzey oyuncular yetiştirmek için iki yıl önce Basketbol Gençler Ligi'ni hayata geçirdiklerini söyleyen Türkoğlu, gençlerden umutlu. 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin'de yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda başarı elde ettiklerinde, bu havayı yakalayabileceklerini de düşünüyor. Başkan, teknolojiyi ve günümüz ihtiyaçlarını en iyi şekilde takip ederek basketbolu daha çok insana ulaştırmak için gayret ve özenle çalışmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Bu arada sohbetteki herkesin ortak fikri: Şu ana kadar milli takım için Athena'nın yaptığı 'Uh Ah Dev Adam 12 Dev Adam' gibi güzel bir şarkıya ihtiyaçları olduğu. Ömer Onan, bunun üzerinde çalıştıklarının müjdesini verdi. Çin'den iyi bir başarıyla döneceklerine inandığım milli basketbolcularımıza gönülden başarılar diliyorum.



