Sinema dünyasını bir araya getiren 72'nci Cannes Film Festivali kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türk Günü Resepsiyonu büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un evsahipliğinde, festivalin önemli adreslerden biri olan Majestic Beach'te gerçekleşen ve benim de katıldığım gecede, uluslararası sinema ve sanat camiasından ünlü isimlerinin yanı sıra Türkiye'den de seçkin isimler vardı.



Bakan Ersoy'un, Türkiye'de film çekecek yabancı yapımcılara, ülkemizde harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadar katkı sağlanacağını açıklaması, uluslararası yapımcılardan büyük alkış aldı.



BAKLAVAYI ÇOK SEVDİLER

Başlıkta tam bir Türk rüzgarı esti dedim ya, hakikaten öyleydi... Gecede Türk mutfağından lezzetler ikram edildi, Türk modacı Zeynep Kartal bir defile düzenledi ve dünyaca ünlü Türk perküsyon sanatçısı Burhan Öçal da şov yaptı. Dünyanın dört bir yanından festival için Cannes'a giden ve Türk Günü Resepsiyonu'na katılan önemli davetliler, özellikle baklava ve Türk kahvesini çok sevdi.



BURHAN ÖÇAL ÇALDI YABANCILAR OYNADI

Burhan Öçal'ın performası sırasında çok renkli görüntüler oluştu. Ünlü perküsyoncunun Türkçe şarkılara özgün ve ritmik yorum getirdiği performansında yabancı davetlilerin göbek atmaya çalışması, gerçekten görülmeye değerdi.

Gecenin sonunda sohbet etme imkanı bulduğum yabancı davetlilerden Türk Günü Resepsiyonu ile ilgili öyle övgü dolu sözler duydum ki, bir Türk olarak göğsüm kabardı.

Emeği geçen herkes büyük bir teşekkürü ve alkışı hak ediyor.