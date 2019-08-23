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BÜLENT CANKURT
23 Ağustos 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Oscar’lı yıldıza Türk mücevheri

Yaratıcısı olduğu Bee Goddes'ı dünyaca ünlü lüks mücevher markası haline getirmeyi başaran Ece Şirin, tasarımlarıyla Hollywood yıldızlarını süslemeye devam ediyor. "Dünya starlarını, uğuruna ve enerjisine inandıkları Bee Goddess mücevherleriyle görmek harika bir duygu" diyen Şirin'in fanları arasına Kate Winslet da katıldı. Oscar, BAFTA, SAG, Emmy, Grammy ve Altın Küre sahibi İngiliz oyuncu, 'Who Do You Think You Are' adlı televizyon programına, Ece Şirin'in tasarımı olan Bee Goddess Hamse'si (Fatıma'nın Eli) ile katıldı.

TASARIMINDAN ÇOK ETKİNLENMİŞ
Kate Winslet, yüzyıllardır sahiplerine şans getirdiğine ve onlara sabır ve sadakat erdemleri verdiğine inanılan bir tılsım olan Fatıma'nın Eli'nin Ece Şirin yorumunu çok beğenmiş ve hemen satın almış. Böylece Ece Şirin'in Madonna ve Cate Blanchett gibi sadık müşterilerine, bir dünya starı daha eklenmiş oldu. Dünya starlarını, Türk markasıyla süsleyen Ece Şirin'e kocaman bir alkış.

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