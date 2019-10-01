İbrahim Kutluay ile yaşadığı sancılı boşanma süreci 4 Mart'ta resmen biten Demet Şener, 21 Haziran'da Cenk Küpeli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti. "Anne, aşık olmak senin hakkın" diyen oğlu Ömer'in, flört ettikleri dönemde Cenk Küpeli'ye onay verdiğini, Küpeli ile aralarının çok iyi olduğunu da duymuş, hatta bir kez de şahit olmuştum. Umarım mutlulukları hep daim olur. Bu arada Demet Hanım, önceki gün sosyal medya hesabından yanda gördüğünüz fotoğrafı paylaşıp altına da 'Aşklarım' diye yazdı. Cenk Küpeli'nin, Ömer'le böylesine sıcak bir ilişki kurmasına hayran kaldım. Ancak bu fotoğrafı gören İbrahim Kutluay'ın ne düşüneceğini merak etmekten de kendimi alamadım...

