2015 yılında aramızdan ayrılan ünlü söz yazarı Fikret Şeneş'in yazdığı şarkılardan oluşan albüm, müzikseverlerle buluştu. Sezen Aksu'dan Yıldız Tilbe'ye, Rafet El Roman'dan Bengü'ye kadar pek çok ünlü sanatçının, Türk popuna damgasını vuran 26 Fikret Şeneş şarkısını seslendirdiği iki CD'den oluşan albüm, bugünlerde herkesin dilinde.

Albümle ilgili ne düşündüğünü sormak için Fikret Şeneş'in oğlu Celal Çapa'yı aradım. Çapa, "Albüm, annemin adını yaşatacağı ve genç nesillere onun şarkılarını dinleteceği için çok mutluyum. Albüm büyük ilgi görüyor. Annemle gurur duyuyorum" dedi.



'NE GÜNLER' ŞARKISI

Kızı Ceylan Çapa'nın da, babaannesinin 'Ne Günler' adlı şarkısını seslendirdiğini söyleyen Celal Bey, "Annem ve kızım aynı albümde buluştu, albüm bu açıdan da benim için çok özel" dedi. Celal Bey, kızının şarkıyı çok iyi seslendirdiğini belirtmeden de geçmedi. Tam anlamıyla koleksiyon albümü olma özelliği de taşıyan bu eseri mutlaka almalısınız.



Ünlü anneler okulda buluştu

İstanbul'un elitlerinin favori okullarından biri olan The British International School İstanbul'un Zekeriyaköy kampüsünde bir brunch daveti düzenlendi. Pınar Sabancı'nın ev sahipliğindeki brunch'a, Merve Başeğmez, Etel Baler, Sibel Atabek Tezman ve Merve Kotil gibi anneler katıldı. Kampüsün doğa ile iç içe konumlanmış bahçesinde bir araya gelen anneler, hem sohbet eşliğinde keyifli bir kahvaltı yaptı, hem de okulu gezip yetkililerden detaylı bilgi alma imkanı buldu.



Jüpiter Grup 'Vadi'ye iniyor

Biri, açtığı her mekan sonrasında "Artık bu sonuncusu" diyen Jüpiter Grup'un patronu Tayfun Topal'ı durdursun! İstanbul ve Bodrum yeme- içme-eğlence hayatına özel mekanlar kazandıran Topal, iki yeni mekan daha açıyor! Vadistanbul'da yer alacak mekanlardan biri, Paoli adlı İtalyan restoranı. Bu ay içinde kapısını ilk aralayacak olan ise, mahalle kafesi tadında tasarlanan Ralph's. Topal'ın açtığı her mekan gibi bunların da şehrin gözdeleri arasına gireceğine şüphem yok.