Türk giyim ve el sanatlarını yaşatıp günümüze taşımak amacıyla 1945 yılında kurulan Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde kurumsal bir dönüşüm başlatıldı. Bu dönüşümü anlatmak için Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde bir toplantı düzenlendi.



Toplantıya Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı. Emine Erdoğan ile Ziya Selçuk'un birer konuşma yaptığı toplantının ardından enstitünün hazırladığı özel serginin açılışı gerçekleştirildi. Olgunlaşma Enstitüsü'nü parlak günlerine geri döndürecek ve hatta dünyaya açacak olan dönüşümde emeği geçen herkese kocaman bir alkış...

