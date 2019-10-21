Gece hayatı sorun oldu!

Güzel sunucu Gül Gölge ile usta televizyoncu Murat Saygı'nın 11 yıllık evliliği, Mart 2018'de anlaşmalı olarak tek celsede bitmişti. Boşanan çiftten aşk orucunu ilk bozan Gül Gölge olmuş; Nisan'da şarkıcı Mehmet Erdem ile flört etmeye başlamıştı. Tesadüf o ki, bir süre sonra Murat Saygı da, ex eşi gibi bir şarkıcıya gönül verdi ve Neco'nun müzisyen kızı Zeynep Özyılmazel ile flört etmeye başladı. Duydum ki, Gül Gölge ile Mehmet Erdem'in yedi aylık ilişkisi, başladığı gibi sessiz sedasız bitmiş! Yakın çevrelerinin söylediğine göre; ikili, Mehmet Erdem gece çalıştığı için hayat tarzlarını uyduramamış ve ayrılmış. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun…



YALNIZLIĞI UZUN SÜRMEDİ

70'lik çapkın Ömer Dinçkök, geçen Kasım'da kendisinden 34 yaş küçük şair, ressam ve oyuncu Eylül Deniz ile yaşadığı yasak aşkı bitirip evine dönmüştü. Ayrılığın ardından kendini sanata veren ve ilk kişisel sergisini açan Eylül Deniz'in yalnızlığı uzun sürmedi. Sakın yanlış anlaşılmasın; Deniz, flört ettikleri dönemde birkaç kez ayrılıp barıştığı Ömer Dinçkök ile tekrar barışmadı; yeni bir aşka yelken açtı. Deniz'in yeni beyaz atlı prensinin adı Baran Akın. İkilinin, yazdan bu yana devam eden mutlu mesut bir ilişkileri varmış.



ÜNLÜ SANATÇI ONURUNA ÖZEL DAVET

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank'ın desteğiyle Şubat ayında ünlü performans sanatçısı Marina Abramovic'in büyük bir projesine evsahipliği yapacak. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, projenin hazırlıkları için İstanbul'a gelen sanatçı onuruna davet verdi. Davete İstanbul'un elitlerinden pek çok isim katıldı. Üç ay devam edecek projede, Abramovic'in işleriyle birlikte Türkiye'den performans sanatçılarının yeni çalışmaları ve Abramovic Metodu'nun tanıtımı da yapılacak.

