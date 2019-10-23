6 Şubat'ta evlenen güzel oyuncu Hazal Kaya ile 'Süper kahramanım' dediği 5 yıllık aşkı Ali Atay, oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almak için gün sayıyor. Evlenmeye karar verirken bebek kararı da alan çift, düğünün ardından Zekeriyaköy'deki villalarının bir odasını bebek odasına çevirmek için girişimde bulunmuştu. Meğer Fikret Ali'nin odasını, anne-babasının düğününe de imza atan Tuvana Büyükçınar hazırlamış. Dostları Alara Koçibey ve Emine Kütük ile dekorasyon şirketi '3 Moms'ı kuran Büyükçınar, ortaklarıyla Fikret Ali'nin odasına da imza atmış.



Ayhan Işık'ın torunu evleniyor

"Dedemi tanımayı çok isterdim" diyen, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ayhan Işık'ın torunu Emre Levent evleniyor. Levent'in müstakbel eşi ise, eski bakanlardan Avni Akyol'un torunu Sevgi Akyol. Çift, 28 Ekim'de, Hotel Les Ottomans'da dünya evine girecek. Genç çifte şimdiden ömür boyu mutluluk dilerken Emre için de bir dipnot düşeyim. Emre hukuk fakültesinde okurken, otomobil modifiyesine merak sarmış, hatta bu alanda geliştirdiği bir yazılımla Lamborghini Miami'ye 17 milyon dolar kazandırarak adını dünyaya duyurmuştu.



Moda tutkunu ünlüler buluştu

Moda tutkunu sosyetikler, önceki gün Feriye'de buluştu. Bu kez onları bir araya getiren adL Night Zoom Styled by Mert Aslan'ın Stardust adlı sonbahar- kış koleksiyonunun tanıtım davetiydi. Mert Aslan'dan koleksiyon hakkında bilgi alıp ürünleri tek tek inceleyen ünlü isimler, davetten elleri boş çıkmadı. Çünkü mağazaya dönüştürülen bölümde, beğendikleri tasarımları satın alma imkanı da buldular.

