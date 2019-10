Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılının kutlandığı önceki gün, 21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Mustafa Koç'un da 58'inci doğum günüydü. Başta, ismini yaşatabilmek için adına kitap çıkartan, golf sahası yaptıran, spor ödülü düzenleyen eşi Caroline Koç olmak üzere, sevenleri Mustafa Koç'u doğum gününde unutmadı.

Caroline Koç, Serra Tokar ve Beyhan Benardete sosyal medyada, merhum Mustafa Koç'un fotoğraflarını duygusal mesajlarla paylaşıp doğum gününü kutladı.

Caroline Koç 'İyi ki doğdun', Serra Tokar 'İyi ki doğdun bebeğim' notunu eklerken, Beyhan Hanım ise 'Her sene doğum gününü kutluyoruz, her daim kutlayacağız.

Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi benim için daha da büyük önem taşıyor canım Mustafa'm, hep kalbimdesin, ruhun benimle...' diye yazdı.



Aile saadeti

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu ile 'Küçük hanımım' dediği Petek Ertüre, oğulları Ali Ege ile keyifli bir gün geçirdi. Bir gününü, annesi ile yaşayan Ali Ege'ye ayıran Ali Bey, hayvanat bahçesinde oğluyla eğlenceli anlar yaşadı. Petek Hanım ise oğlu Ali Ege'nin ve Ali Bey'in yılan, papağan ve maymunla poz verdikleri anlarını ölümsüzleştirmek için çektiği kareleri, 'Bunu nasıl yaptıklarını hâlâ algılayamasam da, ben çok tırstım, resimlerden de görüldüğü gibi' notuyla paylaştı.



Boşanmamışlar

'Ladies of London' dizisiyle yurt dışında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Caroline Stanbury ile Türk iş insanı Cem Habib'in 15 yılık evliliklerinin bittiğini yazmıştım dün. Maalesef büyük bir hata yapmışım; Habib çiftinden de, siz okuyucularımdan da özür dilerim.



Yazın en iyisi kışlık oldu

Geçen yaz Boğaz'da en çok konuşulan restoran, Oligark'ın içindeki Ringa Seafood'du. Denize sıfır bir konumda, Türk ve Akdeniz mutfağının en sevilen deniz ürünlerini sunan Ringa'nın keyfini kışın da çıkarabileceksiniz. Çünkü mekanın ortakları Gülin-Yücel Özalp çifti ve Ali Akkaş'tan öğrendim ki, Ringa kışın da açık kalacakmış. Soğuk havalarda Boğaz'da balık keyfi yapmak istediğinizde, Avrupalı turistlerin de çok tercih ettiği Ringa aklınızda olsun.