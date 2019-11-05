25 yıl boyunca Oscar törenlerinin resmi partilerini düzenleyen, iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, Spago İstanbul'un 5'inci yılı için İstanbul'a gelmişti.

2015 yılında Bevery Hills'teki Spago'da tanışıp İstanbul'daki otellerinde şube açmaya ikna eden Demet Sabancı Çetindoğan, ünlü şefi hafta sonu Şişli'deki organik pazara götürmüş. Ünlü şef, pazarda Türk kadınlarıyla birlikte gözleme yapmış ve ortaya bu harika görüntüler çıkmış. Tam bir Türk mutfağı hayranı olan Wolfgang Puck, geçtiğimiz yıllarda Oscar mönüsüne kebap, baklava ve sarma gibi tatlarımızı ekleyip ülkemizin tanıtımına katkı sağlamıştı. Bu görüntüler de, Türkiye ve Türk gastronomisinin tanıtımı için harika olacak. Teşekkürler Wolfgang Puck...



PERİ MASALI GİBİ HAYATI FİLM OLUYOR

Geçen yıl Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlediği 'Let's Talk!' sempozyumuyla, Türkiye'de de günlerce adından söz ettiren Rus süpermodel Natalia Vodianova'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Lüks markalar imparatorluğu LVMH'nin patronu Bernard Arnault'un oğlu Antonie Arnault ile birlikte olan Vodianova'nın peri masallarını aratmayan bir hayatı var. Rusya'da çok fakir bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Vodianova, bugün dünyanın en çok kazanan ilk 10 mankeni arasında yer alıyor.



YENİ ADRESTE AĞIR MİSAFİRLER

İstanbul'un elitlerini kah duygulandıran, kah masaların üzerine çıkarıp göbek attıran Cenk Eren, bu sezon Ulus'taki Chin Chin'de sahne alıyor. Her zamanki gibi yine ortalığı kasıp kavuruyor tabii. Cuma günü sahneye çıkan Eren'i dinleyemeye gelen yine bir sürü tanıdık isim vardı. Cenk Eren; Emine Özilhan, Semra Çelik, Sema Doğan ve Jale Öztarhan gibi müdavimlerine, yenilerini eklemiş. Gece boyunca bir an olsun yerinde durmayan Eren, misafirlere muhteşem bir gece yaşattı.

