Daha geçen ay bugünlerde podyumda arz-ı endam eyleyen ünlü model Tülin Şahin ile ilgili müjdeli bir haberim var!

'Önce bebek, sonra nikah' modasına uyan, karnındaki bebeğiyle Nisan'da Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan ünlü model Tülin Şahin anne oldu.

Doğum için İstanbul'u tercih eden Şahin, önceki gün saat 12.08'de, Siena adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.



ANNESİNE BENZİYOR

Kızının dünyaya geldiğini sosyal medyadan müjdeleyen baba Pedro de Noronha, doğuma girip Siena'nın dünyaya gelişine de şahitlik etmiş.

Kızının gerçek bir Akrep gibi şimdiden coşkulu bir kişiliği olduğunu ve herkese patronluk tasladığını söyleyen Noronha, "Ne şans ki, babasından çok annesine benziyor" diye de eklemiş. 3.2 kilo dünyaya gelen Siena'nın da, Tülin'in de sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirteyim. Kızlarını iyi günlerde büyütsünler...



Moda tutkunları için özel davet

Ünlü moda markası H&M, merakla beklenen bu yılki tasarımcı iş birliğini, özgür ruhu, müthiş tasarımları ve sofistike havasıyla öne çıkan Paris merkezli tasarımcı Giambattista Valli ile gerçekleştirdi. Uluslararası lansmanı Roma'da Palazzo Doria Pamphilj'de gerçekleşen koleksiyon, önceki akşam Tersane İstanbul Haliç'te Türk moda tutkunlarına tanıtıldı. H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu ve H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran'ın ev sahipliği yaptığı tanıtım davetine, moda ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı.



Babasını kaybetti

Türkiye'nin ve dünya jetset'inin en büyük mücevhercilerinden biri olan İzmirli Sponza Ailesi'nin en büyüğü Enzo Sponza vefat etti. Acı haberi alan kızı Edwina Sponza'nın, önceki gün sabah ilk uçakla İzmir'e gittiğini öğrendim. Enzo Sponza, dün Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi. Başta eşi Ayşegül Hanım, kızı Edwina ve oğlu Gabriele olmak üzere, tüm sevenlerine sabır dilerim.