Ünlü iş insanı Malkoç Süalp de yazarlar kervanına katıldı! Malkoç Bey, ilk yazarlık denemesini ise bir çocuk kitabı ile yaptı. Malkoç Bey, 'Yengeç' adlı kitabında, üç yıl önce boşandığı Bade İşçil'den olan 4 yaşındaki oğlu Azur ile yaşadığı bir olayı anlatmış. Zaten kitabı da Azur ile, kitaba konu olan olayı yaşadıklarında yanlarında olan sevgilisi Güllü Aybar'a ithaf etmiş.



AZUR İLE YENGECİN HİKAYESİ

Her zaman bir bilim kitabı yazmayı hayal ettiğini söyleyen Süalp, kendisini çocuk kitabı yazmasına iten olayı da anlattı. Yazın Azur ve Güllü Aybar ile Fethiye'ye tatile gitmişler. Azur, denizde yengeç olduğunu söyleyip girmek istememiş.

Bakmışlar yengeç falan yok. Ancak son gün Azur, o yengeçle vedalaşacağını söylemiş.

Onu kırmamak için sahile gittiklerinde yengeci görmüşler ve çok şaşırmışlar.

Malkoç Bey, kitabında işte bu olaydan çıkardığı dersleri anlatmış. Bakalım Malkoç Bey'den bilim kitabı ne zaman gelecek…



25. YILA ÖZEL PARTİ

152 yılı geride bırakan dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın Türkiye edisyonu Kasım sayısıyla 25'inci yılını kutluyor. Derginin bugüne kadarki ikonik kapakları arasından seçilen 25'i, Türk ünlüler ve Türk tasarımcıların yeniden yorumladığı kıyafetlerle tekrar çekildi. Ve harika bir sayı ortaya çıktı. Başta Gülen Yelmen olmak üzere, tüm ekibi kutluyorum. Bu arada Gülen'den, bu ay sonu görkemli bir kutlama daveti yapacaklarını da öğrendim. Herkesin bu davette olmak isteyeceğine eminim.



HERKESİ MERAK İÇİNDE BIRAKTI!

Şu sıralar sosyete kulislerinde en çok merak edilen kişi Selin Habbab Özkaynak. Daha doğrusu, şimdilerde nasıl gözüktüğü! Çünkü ömrü hayatında hep fazla kilolarından muzdarip olan Selin Hanım da, modaya uyup tüp mide ameliyatı olmuş. Artık kime gitmiş bilmiyorum ama gören birkaç kişi Selin Hanım'ı şöyle zayıflamış, böyle güzelleşmiş diye diline dolayınca, herkesi bir merak sarmış! En çok merak edenler de, fazla kilosu olan hemcinsleri…