Mart 2014'te kayınpederi Yalçın Sabancı'nın adını verdikleri oğlunu, Aralık 2016'da kızı Arya'yı ve geçen yıl 31 Ekim'de de ikinci kızı Lia'yı dünyaya getiren Pınar Sabancı, okullu oluyor! 38 yaşında tekrar öğrenci olmak isteyen üç çocuk annesi Pınar Hanım, psikoloji alanında yüksek lisans yapmak için İngiltere'deki dünyaca ünlü birkaç üniversiteye başvuru yapmış. Üniversite eğitimini ABD Boston'daki Babson College'da tamamlayan Pınar Hanım, "Psikoloji konusunda biraz inektim. 4 üzerinden 3.95 ortalamayla mezun olduğum için, istediğim okula girerim diye düşünüyorum" diyor. En çok kabul edilmek istediği üniversite ise, King's College... Umarım Allah gönlüne göre verir.



Açılıştan önce anlamlı ziyaret

Temelleri 1925 yılında Atatürk tarafından atılan İpekiş Mensucat Türk A.Ş'nin ana şirketi Tarman Grup, büyük yatırımla Ankara'nın ilk, Türkiye'nin ikinci alışveriş merkezi Atakule'yi renovasyondan geçirip tekrar açmıştı. Duydum ki, Kasım sonunda, Ankara'nın sembolü haline gelen kulesi de hizmete açılacakmış. Murat Tarman ve Atakule çalışanları, 10 Kasım'da "Yıl 1925, ilk adımımızda sen vardın. Yıl 2020, ismimizdesin" sloganı ile Anıtkabir'de Ata'sını ziyaret etmiş.



Bolonya'dan sonra İstanbul'da

10 yıldır sinema üzerine çalışan Lara Kamhi'nin 'Transparency of Being' adlı deneysel belgesel filmi, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Bolonya şehrinde düzenlenen Weekend On the Moon 2019 etkinliğinde gösterilmişti. Kamhi'nin Japonya'da çektiği belgesel, İtalya'dan sonra Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. Belgesel, 15 Kasım Cuma günü 15.30'da 2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali kapsamında Salt Beyoğlu'nda gösterilecek. Gösterinin ardından Lara Kamhi ile bir de söyleşi olacak. İlgililere duyurulur...