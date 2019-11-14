Kırılması güç müzayede rekorunu elinde bulunduran Antik A.Ş., bu cumartesi günü yine çok konuşulacak bir müzayedeye imza atmaya hazırlanıyor. Olgaç Artam'ın yöneteceği 'En Değerliler' başlıklı müzayededeki eserler, gerçekten bir müze koleksiyonu oluşturabilecek zenginlikte. Türk ve dünya sanatının önde gelen isimlerinin eserlerinin yer aldığı müzayedenin lokomotifi olan Nejad Melih Devrim'in 'Chartres' adlı eseri, 950 bin lira açılış fiyatıyla açık artırmaya çıkacak. Ömer Uluç'un 'Figüratif Kompozisyon'unun açılış fiyatı 650 bin, Fikret Otyam'ın 'Köylü Kızlar' tablosu ise 320 bin liradan başlayan fiyatlarla koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Antika ve sanat eserlerini iyi bir yatırım aracı olarak da gören sanat tutkunları, istedikleri eseri alabilmek için yine kıran kırana bir mücadeleye girecek gibi görünüyor.



DÖRT KIZIYLA MUTLULUK TABLOSU

Dört kez evlenip boşanan ve bu konuda rekora koşan Özben Önal'ın ilk evliliğinden olan kızı Damla Soyuer, 25 yaşına girdi. Sadece ikinci eşi Arben İçli'den çocuğu olmayan Özben Hanım, önceki akşam üçüncü eşi Çağdaş Yüksel'den olan kızları Lal ve Alara ve dördüncü eşi Tolga Gülkaya'dan olan kızı Hayal ile evde, Damla için minik bir kutlama yaptı. Özben Hanım, dört kızı ile çekilmiş bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıp altına da "Mutluluğun tablosunu ben yaptım bile..." diye yazdı.



ÖZEL GÖSTERİME BÜYÜK İLGİ

16 yaşındaki otizmli (asperger sendromlu) Christopher Boone'un macerasını konu alan 'Süper İyi Günler' oyunu, Tohum Otizm Vakfı yararına Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Tiyatrokare tarafından, Nedim Saban'ın yönetmenliğinde sahnelenen oyunun bu anlamlı gösterimine, aralarında iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu geniş bir destekçi kitlesi katıldı. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.

