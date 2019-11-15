Hatırlarsınız; İstanbul Golf Kulübü 2012'de Maslak'taki sahasını kaybedince, kulübün başkanı Mustafa Koç, eşi Caroline Hanım'ın üzerine bir şirket kurup golf sahası yapmak için Riva'da arazi toplamıştı. Ancak yaklaşık 29 milyon dolara satın aldığı konuşulan arazide golf sahasını açmaya ömrü vefa etmemişti.

Eşi Caroline Koç da, eşinin bu hayalini gerçekleştirmek için işi devralmış ve Aralık 2017'de, bir törenle Mustafa V. Koç.

Golf Sahası'nın tanıtımını yapmıştı.



21 OCAK'A YETİŞMEYECEK

Ancak, eşinin adını yaşatabilmek için kitap çıkartan, spor ödülü düzenleyen Caroline Koç, iki yıl geçmesine rağmen golf sahasını bitiremedi! Duydum ki, kulüp üyeleri de golf sahasının akıbeti ile ilgili sorular sorup duruyormuş.

Niye bitirilemiyor öğrenemedim ama görünen o ki, Mustafa V. Koç. Golf Sahası, Mustafa Bey'in 21 Ocak'taki dördüncü ölüm yıldönümüne de yetişmeyecek!



Yeni başkandan Ankara'da kermes

2004 yılında 'büyük hayallerin gerçek olabileceği' fikrinden doğan ve toplumun ihtiyaç duyulan her alanında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile pek çok projeye imza atan Çaba Derneği'nde bayrak değişimi yaşandı. Eda Kosif, yıllardır maddi-manevi desteğini esirgemediği derneğin başkan koltuğuna oturdu. Oturur oturmaz da, projelere fon sağlamak için kollarını sıvadı. İlk icraatı ise, önümüzdeki ay Ankara Atakule'de, Çaba Kermes'i düzenlemek olacak.



Şeker yerine tekerlekli sandalye

Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa-Asiye Kefeli çiftinin oğlu Engin Kefeli ile Ecem Paydaşlı, geçen ay görkemli bir düğünle evlenmişti. İş ve sanat dünyasını buluşturan düğünle ilgili çok ama çok güzel bir detay öğrendim. Bir ömür mutluğa 'evet' diyen Kefeli çifti, davetlilerine nikah şekeri vermek yerine, onların adına Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne akülü tekerlekli sandalye alımı için bağış yapmış. Bu sosyal sorumluluk davranışı, davetliler gibi benim de içimi ısıttı; yüreklerine sağlık.