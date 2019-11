Sosyetik çiftler arasında yaprak dökümü maalesef devam ediyor! Ancak bu seferki, herkesi dumura uğratacak türden! Çünkü kara bulutlar bu kez, Nisan 2013'te sürpriz bir aşka imza atan ve beş ay sonra da sürprizin büyüğünü yapıp 26 Eylül'de nikah masasına oturan Derin Mermerci- Cem Aydın çiftinin evliliğine musallat oldu...



EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞLARDI

Doğrusu bir süre önce, şahsi serveti dillere destan olan Derin Hanım ile Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Bey'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duymuş ancak hiç inanmamıştım. Maalesef konuşulanlar doğruymuş. 2015'te ikizleri Lal ve Mina'yı kucaklarına alan çift, altı yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar vermiş. Hatta resmi olarak boşanma işlemlerini de başlatmışlar. Umarım ikisi için de hayırlısı olur. Bu arada Derin Mermerci Aydın'ın, nikahtan bir hafta önce avukatlarına evlilik sözleşmesi hazırlattığını ve Cem Aydın ile birlikte imzaladıklarını da hatırlatayım.



EMMY ŞIKLIĞINDA BAĞZIBAĞLI İMZASI

Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Haluk Bilginer, Türkiye'nin Uluslararası Emmy ödüllü ilk oyuncusu olarak göğsümüzü kabarttı. New York'ta gerçekleşen törende konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başlayan ve ödülü "Bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum" dediği kızı Nazlı'ya ithaf eden Bilginer'ın şıklığı da göz kamaştırdı. Öğrendim ki; Bilginer'in şıklığında Raşit Bağzıbağlı'nın imzası varmış.



20 YILLIK BİRİKİMİNİ KİTAPTA TOPLADI

Benim de favori mekanlarımdan biri olan Kantin'le başlayan yemek yolculuğu ile herkesin kalbine dokunan Şemsa Denizsel'in ilk yemek kitabı 'Kulaktan Dolma Tarifler', raflardaki yerini aldı. Yemek fotoğrafı stilisti olarak çalıştığı Vizyon yıllarından tanıştığımız Şemsa, sonunda 20 yıllık birikimini mutfakta vakit geçirmeyi seven herkesle paylaştı. Her satırı deneyim ve tutku dolu kitapta; yemek tariflerinin yanı sıra, hikayeleri, ihtiyaç duyulan malzemeler, nereden aldığı gibi bilgiler de mevcut. Yemek pişirmeyi sevenlerin bilgisine...