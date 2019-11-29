Türkiye'nin en lüks otel grubu Maxx Royal'i, dünyanın en lüks markalarının sahibi LVMH'nin patroniçesi Rus süpermodel Natalia Vodianova tanıtacak. En son Tiffany&CO'yu satın almasıyla gündeme gelen Louis Vuitton Moet Hennessy'nin (LVMH) patronu ve dünyanın en zengin ilk üç insanından biri olan Bernard Arnault'un oğlu Antoine Arnault'ın eşi Natalia Vodianova, Maxx Royal otellerinin marka yüzü oldu. Vodianova, geçtiğimiz aylarda Antalya'ya geldi ve Maxx Royal Kemer Resort'ta kamera karşısına geçti. Vodianova ile çekilen reklam filmleri ve fotoğraflar tüm dünyada aynı anda yayınlanmaya başladı. Lüksün patroniçesinin bir Türk otelinin tanıtımını yapması gurur verici doğrusu.



Lordun kitabına özel tanıtım

Avrupa'nın önde gelen yazarlarından Lord Michel Anders-Cavendish, Almanya'da yayınlanan son romanı 'Etoile-Stern der Liebe'in" tanıtımı için İstanbul'a geldi. Bir bölümü Pera Palace Hotel ve Halas yatında geçen romantik bir öyküyü anlatan romanın lansmanı, yazarın yakın dostu Çiğdem Simavi'nin ev sahipliğinde önceki akşam Pera Palace Hotel'de gerçekleşti. İstanbul'da, tekrar en çok etkilendiği mekanda olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu söyleyen Lord Michel Anders-Cavendish'in kitap tanıtımına ilgi büyüktü.



VADİ'DEKİ İLK MEKANINI AÇIYOR

İstanbul ve Bodrum yeme-içme- eğlence hayatına özel mekanlar kazandıran Jüpiter Grup'un patronu Tayfun Topal'ın bu kez Vadi'ye indiğini yazmıştım. Vadistanbul'da iki mekan açmak için kollarını sıvayan Topal, bu akşam Ralph's adını verdiği mahalle kafesi tadındaki mekanının kapılarını aralıyor. Çok yakında Paouli adını verdiği İtalyan restoranını da açacak olan Topal'ın mekanlarının yine şehrin gözdeleri arasına gireceğine şüphem yok.

