Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit'in küçük torunu, Gülşah ve Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, yeni bir aşka yelken açtı. Şimdiye kadar hep sosyetik isimlerle flört eden Aslışah Alkoçlar bu kez; 'Hayattaki en büyük şansım' dediği, Engin Altan Düzyatan'la mutlu bir evliliği olan ablası Neslişah Düzyatan gibi bir sanatçıya gönül verdi. Aslışah Alkoçlar'ın yeni beyaz atlı prensi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Elimi Bırakma' dizisinin başrol oyuncusu Alp Navruz...



ŞİMDİLİK SAKLIYORLAR

Yemek ve sporu bir araya getirdiği Balance Box adlı merkeziyle son dönemlerde çok konuşulan Aslışah Alkoçlar'ın uzun süredir kalbi boştu. İş hayatından sonra, özel hayatında da mutluluğu yakalayan Aslışah'ın, Alp Navruz ile çok mutlu olduğu konuşuluyor. Yakın bir arkadaşım, ilişkilerini gözden ırak yaşamayı tercih eden aşıkları, birkaç kez Zekeriyaköy'de el ele görmüş. Henüz 'cicim ayları'nı yaşayan aşıklar, bakalım ne zaman insan içine karışacak?



Haremlique'de yeni yılı kutlayacaklar

İstanbul'da erken yeni yıl kutlamaları geçen hafta itibariyle start aldı. Bir gecede birkaç farklı mekanda yeni yıl coşkusunu yaşayan elitler, yarın da Caroline Koç ve ortağı Banu Yentür'ün yeni yıl davetinde sosyalleşecek. 2008 yılında ev tekstil markası Haremlique Istanbul'u kuran ve kısa sürede yurt içi ve yurt dışında şubeler açan ortaklar, dostlarını Zorlu Center'daki Haremlique mağazasında ağırlamaya karar vermiş. Kutlamanın coşkusunun sokağa taşacağından şüphem yok.



İkizleri için mevlit okuttu

2016 yazında evlenen Erdal- Kardelen Acar çifti, cumartesi günü kızları Derin'in 2. doğum gününü kutlamıştı. Kardelen Hanım, önceki gün de 14 Ekim'de dünyaya gelen ikizleri için Shangri- La Bopshorus'da 40 mevlidi okuttu. Biri kayınpederi İsmet Acar'ın, diğeri de rahmetli babası Metin Ergin'in isimlerini taşıyan ikizlerinin rötarlı 40 uçurmasına, Kardelen Hanım'ın yaklaşık 50 dostu katıldı. Umarım ikizlerini de sağlıkla büyütür...