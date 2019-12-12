İşadamı Kemal Gülman, gazetecilere 'Bekarlık sultanlıkmış' gibi cümleler kursa da, 1992 yılında nikah masasına oturduğu üçüncü eşi Feryal Gülman ile resmi olarak halen evli! Hatta, uzun bir süre daha evli kalacak gibi görünüyor! Çünkü çiftin altı yıldır süren boşanma davası ikinci kez Yargıtay'dan döndü...



YARGITAY HAKLI BULDU

Hatırlarsınız; Feryal Gülman 2013'te, 21 yıllık eşi Kemal Gülman'dan boşanmak için mahkemeye başvurmuş ve kendisini başkasıyla aldattığı iddiasıyla 200 milyon lira da tazminat talep etmişti. Mahkeme, çifti 2015'te tazminatsız boşamıştı. Bir yıl sonra Yargıtay, tazminat almadan boşanan Feryal Gülman'ın itirazını haklı bulmuş ve dava yeniden görülmüştü. Bu kez de, mahkeme çifti boşamamıştı! Bu kararın ardından Feryal Hanım, ikinci kez Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay, Feryal Hanım'ın itirazını yine haklı bularak, boşanma davasının zina ve onur kırıcı talepli olarak yeniden görülmesine karar verdi. Bakalım bu kez Feryal Hanım, istediği tazminatı alıp boşanabilecek mi...



SELEN GÖRGÜZEL İLE YILBAŞI EĞLENCESİ

Yaz başında çıkardığı single ile şarkıcılığa adım atan ünlü oyuncu Selen Görgüzel, yeni kariyerinde başarıyla ilerliyor. Artık sahne çalışmalarına başlayan Görgüzel'in yılbaşında, İstanbul'un en gözde et restoranlarından Scarlet Steakhouse'da sahneye çıkacağını öğrendim. Mekan, yılbaşı için özel bir menü hazırlarken, Görgüzel de eğlenceli bir sahne performansı sergileyecekmiş. Henüz bir program yapmadıysanız, Scarlet aklınızda olsun.



HEM DAVET HEM ALIŞVERİŞ

Nisan 2015'te açtığı BronzNo5 adlı mobilya/tasarım mağazasıyla adından söz ettiren Aslı Ersu, önceki gün geleneksel yeni yıl davetini verdi. Aslı Hanım, davetinde, kendi zevkine göre seçtiği koltuklar, sehpalar, şamdanlar ve özel tasarım aydınlatmaları da, kendisini yalnız bırakmayan dostlarının beğenisine sundu. Ürünleri tek tek inceleyen konuklar, beğendiklerini satın almayı da ihmal etmedi.