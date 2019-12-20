Tasarım dünyasının sevilen çifti Timuçin- İdil Unan'ın arasına Estonyalı Ksenia M. girmiş; İdil Hanım, 13 yıllık eşine yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle 4 milyon liralık boşanma dava açmıştı. Mahkeme, 1.5 yıl önce çifti zinadan değil, sadakatsizlikten boşayıp; İdil Hanım lehine, 400 bin lira tazminat ve aylık 6 bin lira nafakaya hükmetmişti. Tazminatı az bulan İdil Hanım da, çok bulan Timuçin Bey de Yargıtay'a başvurmuştu.



TAZMİNAT DA YÜKSELTİLECEK

Öğrendim ki; Yargıtay, Timuçin Bey'in lehine karar verip davanın tekrar görülmesine hükmetmiş. Aleyhine karar çıkınca İdil Hanım, hemen yakın arkadaşı Avukat Aslı Çelik Hatemi'ye koşmuş. Aslı Hanım da, Yargıtay Genel Kurulu'na başvurup çok nadir görülen 'karar düzeltme' kararı çıkartmayı başarmış. Yargıtay, boşanmanın zinadan görülmesine hükmedip tazminatın da yükseltilmesi talebiyle, dosyayı mahkemeye yollamış. Yani Timuçin Unan, lehinde bir karar çıktığına sevinirken bu kararla karalar bağlamış! Aslı Çelik Hatemi'nin bu başarısı, şimdilerde hukuk çevrelerinde herkesin dilinde...



YENİ YIL YEMEĞİNDE DOSTLARINI AĞIRLADILAR

Rosella Karabacak ile Şirin Yalçın, geçen yıl Selin Habbab Özkaynak'ı da ortak alıp Sırmasa'yı kurmuşlardı. Kısa sürede başarıyı yakalayan ortaklar, Villa Emma Restaurant'da şdostlarını yeni yıl yemeğinde ağırladılar. Davette Arzu Atabarut, Şükran Uygun ve Serra Türker'in da olduğu yedi kişi, Sırmasa'nın şıklığını yansıtan birbirinden özel masalar tasarladılar. Konuklar, cemiyet hayatının ünlü isimlerinin elinden çıkan şık masalarda, lezzetli yemekler yiyip yeni yılı karşıladılar.



Elitlerin yeni adresi

Dünya jet-set'inin kullandığı sofra takımı, aksesuar ve ev dekorasyon markalarını tek çatı altında toplayan Duygu ve Sanem İçil, 'Grace Brands' adını verdikleri ilk mağazalarını Bebek'te açtı. Mağazanın, elitlerin uğrak yeri haline geldiğini öğrendim. Bugünlerde birçok ünlü isim, özellikle yılbaşında şık sofralar kurmak için sadece Grace Barnds'te satılan İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süsleyen markaların ürünlerini satın alıyormuş.