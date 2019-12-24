Eski Başbakan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu. 2013'te oğulları Hasan ile evlenen ve Eylül 2016'ta kendilerine ilk torun mutluluğu yaşatan gelinleri Ceren Hanım, Berna-Mesut Yılmaz çiftine bir kez daha torun sevinci yaşattı. Kızları Berna Ceylin'in ardından, arayı çok açmadan bir kez daha anne-baba olmak isteyen Ceren-Hasan Yılmaz çiftine, Allah bu kez de bir erkek nasip etmiş. Çift, oğullarına Mesut Kaan ismini vermiş. İlk göz ağrısı torunu Berna Ceylin, Mesut Yılmaz'ın en büyük uğraşı ve eğlencesiydi. Gününün büyük bölümünü Ceylin Yılmaz ile geçiren Mesut Bey'e yeni bir meşgale daha gelmiş oldu.



Bir yılda kapattı!

Son zamanlarda bankalara olan borcunu yapılandırmakla uğraşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile ilgili tatsız bir haber öğendim! Miami'deki otelini Serdar Bilgili ile ortağı Michael Shvo'ya satan Şahenk, geçen yıl Boston'da açtığı restoranı Nahita'nın kapısına da kilit vurmuş. Önceki gün Boston'da yaşayan bir arkadaşım aradı. Şahenk'in memleketi Nevşehir'in antik çağdaki adını verdiği restoranın kapısında, 'Permenatly closed' (Kalıcı olarak kapalı) yazıyormuş. Ferit Bey'in d.ream (rüya) çatısı altında topladığı restoranları, maalesef kendisine kabus yaşatmaya başladı. Umarım bu son olur.



Boğaz'da yılbaşı pazarı

Ortaköy'deki Four Seasons Hotel Bosphorus, bahçesinde, dünyadaki benzerlerini aratmayan bir yılbaşı pazarı kurdu. 'Christmas Market Four Seasons Bosphorus' adlı pazarın açılışı çok görkemli oldu. Birçok standın yer aldığı ve eğlenceli aktivitelerin olduğu pazarın açılışında, Defne Samyeli de bir konser verdi. İstanbul'un elitlerinin çoluk çocuk akın ettiği açılışta, renkli ve eğlenceli saatler yaşandı. Christmas Market, yılbaşına kadar devam edecek, aklınızda olsun...

